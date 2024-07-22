Олег ФЕДОР: «Спарринг позволил понять уровень команд, играющих на ОИ»

18 июля сборная Украины U-23, готовясь к Олимпийским играм 2024 во Франции, провела товарищеский поединок с командой Парагвая (2:2). Авторами голов сине-желтых стали полузащитники Максим Хлань и Олег Федор.

Игрок сборной Украины U-23 Олег Федор рассказал о подготовке команды:

«Очень приятно не просто выйти на поле, но и забить. Несмотря на это, мы недовольны результатом. Да и игрой, потому что нас простили во многих моментах. Парагвай имел еще возможности для того, чтобы забить, и нам даже повезло. Такие матчи очень важны для разработки своего рисунка игры, для понимания и ощущения партнеров.

Кроме того, мы можем понять свой уровень по отношению к другим командам, которые будут выступать на Олимпийских играх. Когда начался сбор, я был травмирован, но мне удалось восстановиться благодаря качественной работе медиков и реабилитологов сборной. Еще когда занимался индивидуально, испытывал жажду к возвращению в общую группу».