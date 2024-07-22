Стало известно, куда Мендеш хочет устроить Лунина этим летом

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Агент украинского вратаря Жорже Мендеш рассматривает различные варианты продолжения карьеры для украинца. Португальский агент убеждает Лунина, что Английская премьер-лига будет лучшим вариантом для него. Об этом уже был уведомлен Флорентино Перес, который готов рассмотреть трансфер Лунина этим летом, ведь не хочет его отпускать бесплатно в 2025 году.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».