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  4. Стало известно, куда Мендеш хочет устроить Лунина этим летом
Англия
22 июля 2024, 02:49 |
173
0

Стало известно, куда Мендеш хочет устроить Лунина этим летом

Агент считает, что лучший вариант для украинца – АПЛ

22 июля 2024, 02:49 |
173
0
Стало известно, куда Мендеш хочет устроить Лунина этим летом
Defensa Central. Жорже Мендеш и Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Агент украинского вратаря Жорже Мендеш рассматривает различные варианты продолжения карьеры для украинца. Португальский агент убеждает Лунина, что Английская премьер-лига будет лучшим вариантом для него. Об этом уже был уведомлен Флорентино Перес, который готов рассмотреть трансфер Лунина этим летом, ведь не хочет его отпускать бесплатно в 2025 году.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Жорже Мендеш трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Флорентино Перес
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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