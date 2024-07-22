ТМ. Фиаско Боруссии Д, победа Бенфики с Трубиным, ничья Борнмута
Европейские клубы ведут подготовку к новому сезону 2024/2025
В воскресенье, 21 июля, европейские клубы в рамках подготовки к старту нового сезона 2024/2025 гг. провели очередные товарищеские матчи.
Своих поклонников шокировала дортмундская «Боруссия», которая в ходе азиатского турне померялись силами с командой «Патхум Юнайтед» из Таиланда и потерпела разгромное поражение со счетом 0:4.
Лиссабонская «Бенфика» провели поединок с испанской «Альмерией» и добилась победы – 3:1. Ворота португальского клуба до перерыва защищал украинец Анатолий Трубин. Сыграть на ноль ему не удалось – на 23-й минуте испанцы первыми в матче добились успеха.
Как и дортмундская «Боруссия», неприятно удивил «Марсель», руководимый экс-наставником донецкого «Шахтера» Роберто де Дзерби. Провансальцы проиграли скромному «Ниму» - 0:2.
Отметим ничью «Борнмута» в поединке с валлийским «Рэксхемом» – 1:1. Украинец Илья Забарный в составе «вишен» на поле не появлялся.
Также вничью 1:1 завершился матч, в котором встречались римский «Лацио» и «Триестина».
Товарищеские матчи
Патхум Юнайтед Таиланд – Боруссия Дортмунд – 4:0
Голы: Лоренцен, 14, Дангда, 44, Вонгкорн, 65, 88.
Бенфика – Альмерия – 3:1
Голы: Павлидис, 36, Кабрал, 53, Жоау Мариу, 72 – Меламед, 23.
Марсель – Ним – 0:2
Голы: Камара, 44, Амара, 48.
Рэксхем Уэльс – Борнмут – 1:1
Голы: Хилл, 45+3 автогол – Сенеси, 52.
Лацио – Триестина – 1:1
Голы: Гендузи, 8 пенальти – Лаццари, 81 автогол.
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