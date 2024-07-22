ТМ. Фиаско Боруссии Д, победа Бенфики с Трубиным, ничья Борнмута

В воскресенье, 21 июля, европейские клубы в рамках подготовки к старту нового сезона 2024/2025 гг. провели очередные товарищеские матчи.

Своих поклонников шокировала дортмундская «Боруссия», которая в ходе азиатского турне померялись силами с командой «Патхум Юнайтед» из Таиланда и потерпела разгромное поражение со счетом 0:4.

Лиссабонская «Бенфика» провели поединок с испанской «Альмерией» и добилась победы – 3:1. Ворота португальского клуба до перерыва защищал украинец Анатолий Трубин. Сыграть на ноль ему не удалось – на 23-й минуте испанцы первыми в матче добились успеха.

Как и дортмундская «Боруссия», неприятно удивил «Марсель», руководимый экс-наставником донецкого «Шахтера» Роберто де Дзерби. Провансальцы проиграли скромному «Ниму» - 0:2.

Отметим ничью «Борнмута» в поединке с валлийским «Рэксхемом» – 1:1. Украинец Илья Забарный в составе «вишен» на поле не появлялся.

Также вничью 1:1 завершился матч, в котором встречались римский «Лацио» и «Триестина».

Товарищеские матчи

Патхум Юнайтед Таиланд – Боруссия Дортмунд – 4:0

Голы: Лоренцен, 14, Дангда, 44, Вонгкорн, 65, 88.

Бенфика – Альмерия – 3:1

Голы: Павлидис, 36, Кабрал, 53, Жоау Мариу, 72 – Меламед, 23.

Марсель – Ним – 0:2

Голы: Камара, 44, Амара, 48.

Рэксхем Уэльс – Борнмут – 1:1

Голы: Хилл, 45+3 автогол – Сенеси, 52.

Лацио – Триестина – 1:1

Голы: Гендузи, 8 пенальти – Лаццари, 81 автогол.