Молодежные турниры22 июля 2024, 01:53 | Обновлено 22 июля 2024, 02:43
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Грушко отработала ассистентом арбитра на трех матчах Евро-2024 WU-19
Молодежные женские соревнования проходят в Литве
22 июля 2024, 01:53 | Обновлено 22 июля 2024, 02:43
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Украинская ассистент арбитра Светлана Грушко отработала на трех поединках финальной стадии Евро-2024 WU-19.
Грушко была помощницей главного арбитра на матчах Испания – Ирландия (0:0), Литва – Франция (0:6) и Германия – Испания (0:2).
Соревнования, проходящие в Литве, финишируют 27 июля.
Молодежная женская сборная Украины WU-19 не сумела квалифицироваться в финальную часть первенства континента 2024.
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