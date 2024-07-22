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Молодежные турниры
22 июля 2024, 01:53 | Обновлено 22 июля 2024, 02:43
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0

Грушко отработала ассистентом арбитра на трех матчах Евро-2024 WU-19

Молодежные женские соревнования проходят в Литве

22 июля 2024, 01:53 | Обновлено 22 июля 2024, 02:43
7
0
Грушко отработала ассистентом арбитра на трех матчах Евро-2024 WU-19
УАФ. Светлана Грушко

Украинская ассистент арбитра Светлана Грушко отработала на трех поединках финальной стадии Евро-2024 WU-19.

Грушко была помощницей главного арбитра на матчах Испания – Ирландия (0:0), Литва – Франция (0:6) и Германия – Испания (0:2).

Соревнования, проходящие в Литве, финишируют 27 июля.

Молодежная женская сборная Украины WU-19 не сумела квалифицироваться в финальную часть первенства континента 2024.

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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