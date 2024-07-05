Молодежные турниры05 июля 2024, 00:01 | Обновлено 05 июля 2024, 01:05
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Арбитр из Украины будет обслуживать матчи Евро-2024 WU-19
Светлана Грушко будет работать с 14 по 27 июля в литовском Каунасе
05 июля 2024, 00:01 | Обновлено 05 июля 2024, 01:05
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Ассистент арбитра Светлана Грушко из Украины будет работать на поединках финальной стадии Евро-2024 WU-19.
Турнир Евро-2024 WU-19 пройдет с 14 по 27 июля в литовском Каунасе.
Молодежная женская сборная Украины WU-19 не смогла квалифицироваться в финальную часть первенства континента 2024.
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Евро-2024 WU-19
Каунас (Литва), 14–27 июля 2024 года
- Группа A: Литва, Сербия, Франция, Англия
- Группа B: Нидерланды, Ирландия, Испания, Германия
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