Арбитр из Украины будет обслуживать матчи Евро-2024 WU-19

Ассистент арбитра Светлана Грушко из Украины будет работать на поединках финальной стадии Евро-2024 WU-19.

Турнир Евро-2024 WU-19 пройдет с 14 по 27 июля в литовском Каунасе.

Молодежная женская сборная Украины WU-19 не смогла квалифицироваться в финальную часть первенства континента 2024.

Евро-2024 WU-19

Каунас (Литва), 14–27 июля 2024 года