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Молодежные турниры
05 июля 2024, 00:01 | Обновлено 05 июля 2024, 01:05
41
0

Арбитр из Украины будет обслуживать матчи Евро-2024 WU-19

Светлана Грушко будет работать с 14 по 27 июля в литовском Каунасе

05 июля 2024, 00:01 | Обновлено 05 июля 2024, 01:05
41
0
Арбитр из Украины будет обслуживать матчи Евро-2024 WU-19
УЕФА

Ассистент арбитра Светлана Грушко из Украины будет работать на поединках финальной стадии Евро-2024 WU-19.

Турнир Евро-2024 WU-19 пройдет с 14 по 27 июля в литовском Каунасе.

Молодежная женская сборная Украины WU-19 не смогла квалифицироваться в финальную часть первенства континента 2024.

Евро-2024 WU-19

Каунас (Литва), 14–27 июля 2024 года

  • Группа A: Литва, Сербия, Франция, Англия
  • Группа B: Нидерланды, Ирландия, Испания, Германия

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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