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Молодежные турниры
22 июня 2024, 04:37 | Обновлено 22 июня 2024, 05:16
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0

Украинка будет обслуживать матчи чемпионата мира 2024 WU-20

Светлана Грушко будет работать в Колумбии с 31 августа до 22 сентября

22 июня 2024, 04:37 | Обновлено 22 июня 2024, 05:16
160
0
Украинка будет обслуживать матчи чемпионата мира 2024 WU-20
УАФ. Светлана Грушко

Судья из Украины Светлана Грушко получила любопытное назначение.

Молодежный женский чемпионат мира 2024 года WU-20 пройдет с 31 августа по 22 сентября в Колумбии.

В роли ассистента арбитра на турнире выступит Светлана Грушко, передает сайт ФИФА.

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судейские назначения Светлана Грушко
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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