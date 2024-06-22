Молодежные турниры22 июня 2024, 04:37 | Обновлено 22 июня 2024, 05:16
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Украинка будет обслуживать матчи чемпионата мира 2024 WU-20
Светлана Грушко будет работать в Колумбии с 31 августа до 22 сентября
22 июня 2024, 04:37 | Обновлено 22 июня 2024, 05:16
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Судья из Украины Светлана Грушко получила любопытное назначение.
Молодежный женский чемпионат мира 2024 года WU-20 пройдет с 31 августа по 22 сентября в Колумбии.
В роли ассистента арбитра на турнире выступит Светлана Грушко, передает сайт ФИФА.
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