Украинка будет обслуживать матчи чемпионата мира 2024 WU-20

Судья из Украины Светлана Грушко получила любопытное назначение.

Молодежный женский чемпионат мира 2024 года WU-20 пройдет с 31 августа по 22 сентября в Колумбии.

В роли ассистента арбитра на турнире выступит Светлана Грушко, передает сайт ФИФА.