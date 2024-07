Если любите Роналду, не нужно ненавидеть Месси. Гарначо сравнил двух легенд

Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Аргентины Алехандро Гарначо высказал свое мнение по поводу споров между фанатами Криштиану Роналду и Лионеля Месси:

«Если вы любите Роналду, вам не нужно ненавидеть Месси. Люди этого не понимают. Когда я впервые играл с Месси, я попросил его футболку и повесил ее в своем шкафу. Он выиграл для нас чемпионат мира впервые за 36 лет. Все мы, аргентинцы, считаем его своим отцом и творцом нашей славы».

За свою карьеру Гарначо успел поиграть и с Месси в сборной Аргентины, и с Роналду в Манчестер Юнайтед. Также Гарначо не раз рассказывал, что он с детства увлекался игрой Криштиану Роналду, некоторые свои голы аргентинец даже праздновал в стиле португальца.

