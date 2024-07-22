Леоненко назвал клуб, в который стоит перейти Лунину. Там играет украинец

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко высказался о трансферной ситуацией вокруг вратаря «Реала» Андрея Лунина.

«О Лунине сейчас столько пишут, что мне кажется, он уже Мишку (Мудрика) обогнал. Мое мнение такое – если Лунин хочет играть, ему надо уходить из «Реала». А если он хочет сидеть снова в запасе, то пусть остается. Возможно, Лунин хочет с Мбаппе подружиться, не знаю.

Пусть едет в «Челси», если хочет играть! Он там будет в основном составе. Или в другой клуб, где будет основным. Лунин – хороший вратарь. То, что он много пропускает, так это делают многие голкиперы», – сказал Леоненко.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».