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Молодежные турниры
22 июля 2024, 02:07 | Обновлено 22 июля 2024, 02:45
54
0

Максим ХЛАНЬ: «Соперники сравняли счет, когда мы вели 2:0. Это плохо»

Игрок сборной Украины U-23 прокомментировал игру против Парагвая U-23

22 июля 2024, 02:07 | Обновлено 22 июля 2024, 02:45
54
0
Максим ХЛАНЬ: «Соперники сравняли счет, когда мы вели 2:0. Это плохо»
УАФ. Максим Хлань

18 июля сборная Украины U-23, готовясь к Олимпийским играм 2024 во Франции, провела товарищеский поединок с командой Парагвая (2:2). Авторами голов сине-желтых стали полузащитники Максим Хлань и Олег Федор.

Игрок сборной Украины U-23 Максим Хлань рассказал о подготовке команды:

«Голом доволен, но его создала команда, поэтому спасибо ей. В дальнейшем нужно забивать больше, ведь счет на табло ничейный, я же люблю побеждать – как и вся наша команда.

Это был подготовительный матч, из которого мы вынесем только полезное. Разберем и ошибки, и удачные действия. Не будем зацикливаться на этой игре, хотя соперники сравняли счет, когда мы вели 2:0. Это плохо, но внесем коррективы и будем двигаться дальше».

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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