Максим ХЛАНЬ: «Соперники сравняли счет, когда мы вели 2:0. Это плохо»

18 июля сборная Украины U-23, готовясь к Олимпийским играм 2024 во Франции, провела товарищеский поединок с командой Парагвая (2:2). Авторами голов сине-желтых стали полузащитники Максим Хлань и Олег Федор.

Игрок сборной Украины U-23 Максим Хлань рассказал о подготовке команды:

«Голом доволен, но его создала команда, поэтому спасибо ей. В дальнейшем нужно забивать больше, ведь счет на табло ничейный, я же люблю побеждать – как и вся наша команда.

Это был подготовительный матч, из которого мы вынесем только полезное. Разберем и ошибки, и удачные действия. Не будем зацикливаться на этой игре, хотя соперники сравняли счет, когда мы вели 2:0. Это плохо, но внесем коррективы и будем двигаться дальше».