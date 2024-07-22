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Молодежные турниры
22 июля 2024, 02:37 | Обновлено 22 июля 2024, 02:54
23
0

Алексей СЫЧ: «Пока что я не понял, что такое Олимпийские игры»

Игрок сборной Украины U-23 прокомментировал игру против Парагвая U-23

22 июля 2024, 02:37 | Обновлено 22 июля 2024, 02:54
23
0
Алексей СЫЧ: «Пока что я не понял, что такое Олимпийские игры»
УАФ. Алексей Сыч

18 июля сборная Украины U-23, готовясь к Олимпийским играм 2024 во Франции, провела товарищеский поединок с командой Парагвая (2:2). Авторами голов сине-желтых стали полузащитники Максим Хлань и Олег Федор.

Игрок сборной Украины U-23 Алексей Сыч, недавно прибывший в лагерь сине-желтых, рассказал о подготовке команды:

«Так случилось, что меня поначалу не хотел отпускать клуб, поэтому рад всех видеть. Приятно быть в сборной. У нас очень хороший коллектив, потому эмоции у меня очень положительные. Пока я не понял, что такое Олимпийские игры.

Это такой турнир, что не каждому удастся принять в нем участие. Затем, когда Игры стартуют, что-то, думаю, ёкнет. В детстве не мог себе представить, что буду выступать на Олимпиаде. Наше участие в ней – это хороший показатель того, что и я, и команда двигаемся в правильном направлении».

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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