Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИХАЙЛИЧЕНКО: «Самый оптимальный вариант замены Днепра-1 – Минай»
Украина. Премьер лига
21 июля 2024, 22:12 | Обновлено 21 июля 2024, 22:32
356
0

МИХАЙЛИЧЕНКО: «Самый оптимальный вариант замены Днепра-1 – Минай»

Известный специалист высказал мнение по поводу ситуации вокруг «Днепра-1»

21 июля 2024, 22:12 | Обновлено 21 июля 2024, 22:32
356
0
МИХАЙЛИЧЕНКО: «Самый оптимальный вариант замены Днепра-1 – Минай»
УАФ. Алексей Михайличенко

За последнее десятилетие украинский футбол потерял целый ряд команд, которые завоевывали медали или были в нем на виду. В Днепре, который считается одним из самых футбольных городов Украины, сначала исчез легендарный «Днепр», а несколько дней назад такая же печальная участь постигла и «Днепр-1». С выходом этого клуба из состава участников УПЛ возникла срочная необходимость заменить его другим.

Существует два возможных варианта, первый из которых предусматривает продолжение прописки в классе сильнейших «Миная», а второй связан с проведением мини-турнира, в котором два выбывших из элиты коллектива – «Минай» и «Металлист 1925» – будут соперничать с третьей и четвертой командами Первой лиги – «Левым берегом» и «Эпицентром», неудачно сыгравшими в матчах плей-офф.

Бывший игрок, а затем и главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко выразил свое видение в комментарии Sport.ua:

– Трудно сказать, как насчет замены «Днепра-1» все будет происходить, ведь есть несколько вариантов решений. Следовательно, определить, какое из них верно – это очень сложно. Можно учитывать и рейтинг, и место в таблице, да и слышал еще о мини-турнире с участием четырех команд. Однако когда его проводить и как это будет – трудно вообразить. Лично мне досадно, что такую ​​замену нужно производить перед самым стартом чемпионата. Но самое важное на данном этапе – чтобы играло 16 команд.

И скажу еще вот что: какое бы в этом вопросе решение ни было принято, всегда будут недовольны. На мой взгляд, на сегодняшний день кандидатура «Миная», пожалуй, оптимальна. Отлично помню весеннюю часть прошлого чемпионата, в котором закарпатская команда выглядела очень убедительно. Если бы она в осеннем отрезке сезона действовала активнее и продуктивнее, то до весенних сверхусилий дело не дошло бы. У «Миная» собственный стадион, и много игр в Ужгороде проходит. Так что, если учитывать разные факторы, то закарпатская команда в качестве замены «Днепру-1» – оптимальный вариант.

– Что скажете о случившемся с «Днепром-1»?

– Мне очень жаль «Днепр-1». Город Днепр без команды Премьер-лиги – это нонсенс. Мы живем в такое тяжелое время, да еще и такое случается, это очень досадно. Очень жаль и харьковскую команду. Но ведь мы не можем не учитывать те реалии, в которых живем. На мой взгляд, вопрос о замене «Днепра-1» можно было бы решить несколько иначе, но нехватка времени, возможностей и средств накладывает соответствующий отпечаток по этой теме. Поэтому в таких ситуациях очень важно находить компромиссы.

По теме:
Виталий ПЕРВАК: «Левый Берег – за проведение дополнительного мини-турнира»
Минай готов вернуться в УПЛ. Но не хочет играть мини-турнир
Два конкурента Зинченко пропустят предсезонную подготовку Арсенала
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Минай Металлист 1925 Днепр-1 переходные матчи Эпицентр Каменец-Подольский Левый Берег Киев исполком УАФ инсайд Алексей Михайличенко
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Баколе прогнозирует победу нокаутом над лучшим супертяжем США
Бокс | 21 июля 2024, 14:59 3
Баколе прогнозирует победу нокаутом над лучшим супертяжем США
Баколе прогнозирует победу нокаутом над лучшим супертяжем США

Мартин настроен уверенно выиграть бой против Джареда Андерсона

ФОТО. Будет что-то грандиозное? Усик обратился к Конору Макгрегору
Бокс | 20 июля 2024, 22:55 0
ФОТО. Будет что-то грандиозное? Усик обратился к Конору Макгрегору
ФОТО. Будет что-то грандиозное? Усик обратился к Конору Макгрегору

Александр после боя с Фьюри может попробовать свои силы в боях на голых кулаках

Сборная Украины выиграла Евролигу 2024 по пляжному футболу в Дивизионе B
Футбол | 21.07.2024, 21:29
Сборная Украины выиграла Евролигу 2024 по пляжному футболу в Дивизионе B
Сборная Украины выиграла Евролигу 2024 по пляжному футболу в Дивизионе B
Эдди Хирн назвал топ-боксера, который может завершить карьеру непобежденным
Бокс | 21.07.2024, 00:44
Эдди Хирн назвал топ-боксера, который может завершить карьеру непобежденным
Эдди Хирн назвал топ-боксера, который может завершить карьеру непобежденным
Стало известно, кто заменит Звягель в Первой лиге
Футбол | 21.07.2024, 13:20
Стало известно, кто заменит Звягель в Первой лиге
Стало известно, кто заменит Звягель в Первой лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
19.07.2024, 16:45 32
Футбол
«Не хочется материться». Маркевич назвал причину своего ухода из Карпат
«Не хочется материться». Маркевич назвал причину своего ухода из Карпат
20.07.2024, 09:25 34
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
20.07.2024, 13:00 12
Футбол
Не зря ждет новый контракт. Известна зарплата Лунина в Реале
Не зря ждет новый контракт. Известна зарплата Лунина в Реале
19.07.2024, 23:15 3
Футбол
Рой Джонс назвал боксера с самым сильным ударом за всю историю
Рой Джонс назвал боксера с самым сильным ударом за всю историю
20.07.2024, 08:54 2
Бокс
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
19.07.2024, 18:19 6
Теннис
Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках
Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках
20.07.2024, 18:50 6
Бокс
Джейк Пол досрочно финишировал Майка Перри и готов к бою с Тайсоном
Джейк Пол досрочно финишировал Майка Перри и готов к бою с Тайсоном
21.07.2024, 08:34 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем