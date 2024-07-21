МИХАЙЛИЧЕНКО: «Самый оптимальный вариант замены Днепра-1 – Минай»

За последнее десятилетие украинский футбол потерял целый ряд команд, которые завоевывали медали или были в нем на виду. В Днепре, который считается одним из самых футбольных городов Украины, сначала исчез легендарный «Днепр», а несколько дней назад такая же печальная участь постигла и «Днепр-1». С выходом этого клуба из состава участников УПЛ возникла срочная необходимость заменить его другим.

Существует два возможных варианта, первый из которых предусматривает продолжение прописки в классе сильнейших «Миная», а второй связан с проведением мини-турнира, в котором два выбывших из элиты коллектива – «Минай» и «Металлист 1925» – будут соперничать с третьей и четвертой командами Первой лиги – «Левым берегом» и «Эпицентром», неудачно сыгравшими в матчах плей-офф.

Бывший игрок, а затем и главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко выразил свое видение в комментарии Sport.ua:

– Трудно сказать, как насчет замены «Днепра-1» все будет происходить, ведь есть несколько вариантов решений. Следовательно, определить, какое из них верно – это очень сложно. Можно учитывать и рейтинг, и место в таблице, да и слышал еще о мини-турнире с участием четырех команд. Однако когда его проводить и как это будет – трудно вообразить. Лично мне досадно, что такую ​​замену нужно производить перед самым стартом чемпионата. Но самое важное на данном этапе – чтобы играло 16 команд.

И скажу еще вот что: какое бы в этом вопросе решение ни было принято, всегда будут недовольны. На мой взгляд, на сегодняшний день кандидатура «Миная», пожалуй, оптимальна. Отлично помню весеннюю часть прошлого чемпионата, в котором закарпатская команда выглядела очень убедительно. Если бы она в осеннем отрезке сезона действовала активнее и продуктивнее, то до весенних сверхусилий дело не дошло бы. У «Миная» собственный стадион, и много игр в Ужгороде проходит. Так что, если учитывать разные факторы, то закарпатская команда в качестве замены «Днепру-1» – оптимальный вариант.

– Что скажете о случившемся с «Днепром-1»?

– Мне очень жаль «Днепр-1». Город Днепр без команды Премьер-лиги – это нонсенс. Мы живем в такое тяжелое время, да еще и такое случается, это очень досадно. Очень жаль и харьковскую команду. Но ведь мы не можем не учитывать те реалии, в которых живем. На мой взгляд, вопрос о замене «Днепра-1» можно было бы решить несколько иначе, но нехватка времени, возможностей и средств накладывает соответствующий отпечаток по этой теме. Поэтому в таких ситуациях очень важно находить компромиссы.