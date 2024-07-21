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Украина. Премьер лига
21 июля 2024, 21:43 | Обновлено 21 июля 2024, 22:09
535
0

Виталий ПЕРВАК: «Левый Берег – за проведение дополнительного мини-турнира»

Главный тренер киевлян высказался по теме главной интриги межсезонья

21 июля 2024, 21:43 | Обновлено 21 июля 2024, 22:09
535
0
Виталий ПЕРВАК: «Левый Берег – за проведение дополнительного мини-турнира»
ФК Левый Берег. Виталий Первак

22 июля на заседании Исполкома УАФ будет принято решение, кто будет выступать в УПЛ вместо «Днепра-1», который приостановил участие в соревнованиях на профессиональном уровне.

Одним из претендентов на повышение в классе является «Левый Берег», в прошлом сезоне финишировавший третьим в Первой лиге.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак поделился мнением по поводу определения команды, которая может заменить днепрян в элите:

– По-моему, справедливым было бы проведением дополнительного мини-турнира с участием «Миная», «Металлиста 1925», потерявших «прописку» в УПЛ, и «Левого Берега» и «Эпицентра», которые уступили в переходных поединках за право повыситься в классе.

Для проведения такого турнира хватит четырех дней. 25 июля команды собираются, например, во Львове, где есть современные стадионы, проводится жеребьевка двух полуфинальных матчей. 28 июля – решающее противостояние, победитель которого и получит путевку в Премьер-лигу.

Если Исполком УАФ остановится на таком варианте, то «Левый Берег» с удовольствием сыграет в таком турнире.

– Но ведь могут возникнуть организационные проблемы с бронированием гостиниц, арендой стадионов, отменой запланированных последних спаррингов.

– Поверьте, никаких сложностей нет, более того, поскольку поединки первого этапа розыгрыша Кубка Украины 28 июля не состоятся, как планировалось, все команды Первой лиги сами будут искать спарринг-партнеров, чтобы заполнить паузу.

– А «Левый Берег» уже определился с теми исполнителями, которые возьмут на себя все бремя борьбы?

– Нет, селекционная работа еще продолжается. Сейчас в моем распоряжении 20 полевых игроков и два вратаря. К сожалению, во время контрольного поединка с молодежным составом «Шахтера» повредил крестообразную связку колена наш вратарь Виталий Чеботарев и надолго выбыл из строя. Вот почему срочно пригласили на пересмотр Дмитрия Фастова, в прошлом году защищавшего ворота «Карпат». Еще один потенциальный новичок – Даниил Колесник, ранее выступавший за «Минай». Пока что подписали контракты только с двумя летними новобранцами: Евгением Банадой из «Вереса» и Тарасом Галасом из молодежного состава «Ворсклы».

– Тогда напоследок, клубное руководство уже сообщило, чего ждет от «Левого Берега» в новом сезоне?

– Нет, в конце концов, о каких задачах может идти речь, когда еще не решено, в какой лиге будет выступать «Левый Берег». Я же со своими помощниками настраиваю подопечных только на победу в каждом матче.

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Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виталий Первак переходные матчи исполком УАФ Минай Металлист 1925 Эпицентр Каменец-Подольский Днепр-1 инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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