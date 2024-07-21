Известный украинский тренер Виталий Кварцяный рассказал, какой клуб должен занять вакантное место в УПЛ вместо «Днепра-1».

«Мой вариант такой: «Днепр-1» заменить «Минаем», а кроме этого, чтобы в УПЛ вошло еще две команды. Одна из них – «Металлист 1925», которая стала бы семнадцатой. А еще одного, восемнадцатого участника Премьер-лиги, определить в одном дополнительном матче на нейтральном поле между «Левым берегом» и «Эпицентром», чем предоставить им дополнительный шанс повыситься в ранге.

Хотелось бы заметить, что во время сезона довольно трудно найти инвестора, а вот «Металлист 1925» сумел это сделать во время войны. Это вообще что-то особенное! И вот теперь владелец харьковского клуба Владимир Носов в какой-то степени спонсирует и рекламирует сборную Украины. Поэтому есть шанс для того, чтобы еще больше сгенерировать его внимание к харьковскому и украинскому футболу. Хотелось бы этого человека поддержать, ведь в наше время это геройский поступок», – сказал Кварцяный.

Ранее сообщалось, что футбольный сезон в Украине стартует позже, чем было запланировано.