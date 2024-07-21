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Украина. Премьер лига
21 июля 2024, 16:30 | Обновлено 21 июля 2024, 17:18
2866
0

Кварцяный рассказал, какой клуб должен занять вакантное место в УПЛ

Известный украинский тренер уверен, что нужно еще и расширить УПЛ

21 июля 2024, 16:30 | Обновлено 21 июля 2024, 17:18
2866
0
Кварцяный рассказал, какой клуб должен занять вакантное место в УПЛ
UA-Футбол. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный рассказал, какой клуб должен занять вакантное место в УПЛ вместо «Днепра-1».

«Мой вариант такой: «Днепр-1» заменить «Минаем», а кроме этого, чтобы в УПЛ вошло еще две команды. Одна из них – «Металлист 1925», которая стала бы семнадцатой. А еще одного, восемнадцатого участника Премьер-лиги, определить в одном дополнительном матче на нейтральном поле между «Левым берегом» и «Эпицентром», чем предоставить им дополнительный шанс повыситься в ранге.

Хотелось бы заметить, что во время сезона довольно трудно найти инвестора, а вот «Металлист 1925» сумел это сделать во время войны. Это вообще что-то особенное! И вот теперь владелец харьковского клуба Владимир Носов в какой-то степени спонсирует и рекламирует сборную Украины. Поэтому есть шанс для того, чтобы еще больше сгенерировать его внимание к харьковскому и украинскому футболу. Хотелось бы этого человека поддержать, ведь в наше время это геройский поступок», – сказал Кварцяный.

Ранее сообщалось, что футбольный сезон в Украине стартует позже, чем было запланировано.

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Виталий Кварцяный Днепр-1 Украинская Премьер-лига Минай Металлист 1925 Левый Берег Киев Эпицентр Каменец-Подольский
Владимир Клепач Источник: UA-Football
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