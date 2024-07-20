Жирона хочет летом приобрести украинца из Динамо, сыгравшего на Евро-2024
Александр Тымчик может стать игроком каталонского клуба
27-летний защитник «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Тымчик может сменить клуб в летнее трансферное окно.
По информации Футбол 24, на игрока претендует «Жирона». Каталонцы уже долгое время интересуются Тымчиком. Он имеет хорошие шансы оказаться на «Монтиливи» уже этим летом.
В прошлом сезоне Тымчик провел за «Динамо» 27 матчей и забил два гола. Александр также провел два матча в старте за сборную Украины на Евро-2024.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб приблизился к трансферу 26-летнего полузащитника Александра Петрусенко.
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