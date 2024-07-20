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  4. Жирона хочет летом приобрести украинца из Динамо, сыгравшего на Евро-2024
Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 17:54 | Обновлено 20 июля 2024, 18:00
2613
2

Жирона хочет летом приобрести украинца из Динамо, сыгравшего на Евро-2024

Александр Тымчик может стать игроком каталонского клуба

20 июля 2024, 17:54 | Обновлено 20 июля 2024, 18:00
2613
2
Жирона хочет летом приобрести украинца из Динамо, сыгравшего на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Тымчик

27-летний защитник «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Тымчик может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации Футбол 24, на игрока претендует «Жирона». Каталонцы уже долгое время интересуются Тымчиком. Он имеет хорошие шансы оказаться на «Монтиливи» уже этим летом.

В прошлом сезоне Тымчик провел за «Динамо» 27 матчей и забил два гола. Александр также провел два матча в старте за сборную Украины на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб приблизился к трансферу 26-летнего полузащитника Александра Петрусенко.

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Дмитро Олійник Источник: Футбол 24
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