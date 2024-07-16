Жирона близка к трансферу еще одного украинца. Сделка скоро будет закрыта
Каталонцев заинтересовал Александр Петрусенко
Каталонская «Жирона» продолжает активную работу на летнем трансферном рынке.
По информации авторитетного испанского источника Mundo Deportivo, каталонский клуб приблизился к трансферу 26-летнего полузащитника Александра Петрусенко, который прошлый сезон отыграл за хорватский клуб «Истра 1961». Ожидается, что Петрусенко заменит Алейша Гарсию, который перешел в «Байер». Соглашение должно быть закрыто до конца июля.
Петрусенко – воспитанник киевского «Динамо», на профи-уровне играл за «Горняк-Спорт» и «Минай», а с 2022 года защищает цвета хорватского клуба «Истра 1961».
Ранее сообщалось, что «Жирона» нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов «Шахтера».
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