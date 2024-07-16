Жирона близка к трансферу еще одного украинца. Сделка скоро будет закрыта

Каталонская «Жирона» продолжает активную работу на летнем трансферном рынке.

По информации авторитетного испанского источника Mundo Deportivo, каталонский клуб приблизился к трансферу 26-летнего полузащитника Александра Петрусенко, который прошлый сезон отыграл за хорватский клуб «Истра 1961». Ожидается, что Петрусенко заменит Алейша Гарсию, который перешел в «Байер». Соглашение должно быть закрыто до конца июля.

Петрусенко – воспитанник киевского «Динамо», на профи-уровне играл за «Горняк-Спорт» и «Минай», а с 2022 года защищает цвета хорватского клуба «Истра 1961».

Ранее сообщалось, что «Жирона» нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов «Шахтера».