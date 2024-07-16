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  4. Жирона близка к трансферу еще одного украинца. Сделка скоро будет закрыта
Испания
16 июля 2024, 11:53 |
6096
5

Жирона близка к трансферу еще одного украинца. Сделка скоро будет закрыта

Каталонцев заинтересовал Александр Петрусенко

16 июля 2024, 11:53 |
6096
5
Жирона близка к трансферу еще одного украинца. Сделка скоро будет закрыта
ФК Динамо. Александр Петрусенко

Каталонская «Жирона» продолжает активную работу на летнем трансферном рынке.

По информации авторитетного испанского источника Mundo Deportivo, каталонский клуб приблизился к трансферу 26-летнего полузащитника Александра Петрусенко, который прошлый сезон отыграл за хорватский клуб «Истра 1961». Ожидается, что Петрусенко заменит Алейша Гарсию, который перешел в «Байер». Соглашение должно быть закрыто до конца июля.

Петрусенко – воспитанник киевского «Динамо», на профи-уровне играл за «Горняк-Спорт» и «Минай», а с 2022 года защищает цвета хорватского клуба «Истра 1961».

Ранее сообщалось, что «Жирона» нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов «Шахтера».

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Жирона трансферы Ла Лиги трансферы Истра 1961 Александр Петрусенко
Дмитро Олійник Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии 5
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dimando560
Перший раз такого чую
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+7
Lulinnha
26 років...
Це вже майстер гри повинен бути. 
Якщо в такому віці виступає за слабку команду з хорватської ліги то це явно не для рівня вищої ліги Іспанії... 
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+4
VVO
Якась відверта бредятина. Замість топ гравця беруть невідомо кого. Більше схоже на роботу агента футболіста.
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+1
Андрій Шевченко
Навіть він краще мудакова.
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-1
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