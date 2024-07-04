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Испания
04 июля 2024, 23:17 | Обновлено 04 июля 2024, 23:35
3142
26

Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера

Каталонский клуб заинтересовали Кевин и Марлон Гомес

04 июля 2024, 23:17 | Обновлено 04 июля 2024, 23:35
3142
26
Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера
ФК Шахтер. Марлон Гомес и Кевин

Каталонская «Жирона» продолжает активную работу на летнем трансферном рынке.

По информации портала Xcatalunya, каталонский клуб нацелился на трансферы сразу двух звездных легионеров «Шахтера» – Кевина и Марлона Гомеса, которые присоединились к украинской команде прошлой зимой. Каталонцы ожидают, что Кевин сможет заменить Савио, который в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити», а Марлон Гомес должен стать заменой Алейша Гарсии, который уже официально перешел в «Байер».

Кевин в прошлом сезоне провел за «горняков» 17 матчей, в которых отметился 3 голами и 4 ассистами. Марлон Гомес отыграл в 13 поединках, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Жирона» объявила о трансфере форварда Абеля Руиса, которого приобрела у «Браги».

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Марлон Гомес Кевин (Шахтер) Жирона трансферы Ла Лиги трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк
Дмитро Олійник Источник
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Комментарии 27
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FunnyCat_____
10040040404 миллионов за каждого, будущие обладатели Золотого Мяча, лучше только Винисиус и Мбапе( но это не точно) Абыр Выгыр
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
PUMA
Только иржавый даун мог приплетать Жирону- ФК Крысу к Суркису
(Sheva19
04.07.2024 23:19
Жирона отсосе.Бабла немаэ .Це не Суккисня)
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+3
ALM
Чим вони "зіркові"? Звичайні бразіли-ногом'ячісти, яких дофейхуа.
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+3
Boodya
Не для того провокатори на сайті облизували кевінів і марлонів, щоб їх в Жирони всякі продавати
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+2
PUMA
Сосун, ты долбоёб?
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+1
Remark
Хто це?
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+1
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OtsoCity
Туалетному динамо, яке по вуха в лайні та без трофеїв, вони ще не відпускають гравців у збірні ганьба їм, цьому клубу туалетному місце в пердіві 
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0
avk2307
Бред. такой трансфер не интересен ни Жироне ни Шахтеру.
Кабинетные купили бразил по 12 млн. за одного, а Жирона купила Крейчи из Спарты за 8 и Руиза из Браги за 9 млн. Это европейцы.
Учитывая , что Жирона не много тратит, а Шахтер дешево не хочет продать, пока не уйдут за бесценок у этих потенциальных трансферов нет ну никакой перспективы.
Это утка...
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0
OtsoCity
Туалетному динамо ганьба, не відпустили Нещерета, Бражка та Ваната з Волошиним у збірну на олімпіаду, а потім хвойди суркисів плакати будуть, що їх гравців не кличуть у збірні, туалетне динамо це щури смердючі 
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-1
OtsoCity
Хвойда суркисів avk2307, пише про якихось кабінетних, в Україні всі знають є туалетний клуб який по вуха в лайні та без трофеїв, це лайно суркисів (динамо)
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
ТвояМамка
Ишь губу раскатали)
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-1
New Zealander
Они не продаються. Это наши главные звезды. Если их продать то Шахтеру буде не переливки
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-2
contr
Ну ясно хто б не пішов і відразу в ЛЧ грати !
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-2
OtsoCity
Там перріс з лайна суркисів (динамо), перейшов за 500 тыс у сабах азербайджан, сабах хвойди суркисів знають, а Жирону ні 
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-3
OtsoCity
Хвойда суркисів remark, зовсім бовдур, не знає такий клуб як Жирона 
Ответить
-3
OtsoCity
Хвойда суркисів fanny, так ти відповіси на питання, чому ти ніколи не був матчах лайна суркисів (динамо), чого не відповідаєш хвойда на це питання, ти що інвалід, чи ти боягуз?
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-4
OtsoCity
Хвойда обісрана fanny, ти у новому сезоні, будеш ходити на матчі лайна суркисів (динамо), чи як завжди сховаєшся у себе в селі боягуз?
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-4
OtsoCity
Шахтарю вони потрібні, так що Жирона зачекає
Ответить
-4
OtsoCity
Головна хвойда та провокатор сайту bodya (гнилий вареник), на працю вийшов 24/7
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-5
OtsoCity
Хвойди суркисів, перестануть тоді вболівати за Жирона 
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-6
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