Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера

Каталонская «Жирона» продолжает активную работу на летнем трансферном рынке.

По информации портала Xcatalunya, каталонский клуб нацелился на трансферы сразу двух звездных легионеров «Шахтера» – Кевина и Марлона Гомеса, которые присоединились к украинской команде прошлой зимой. Каталонцы ожидают, что Кевин сможет заменить Савио, который в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити», а Марлон Гомес должен стать заменой Алейша Гарсии, который уже официально перешел в «Байер».

Кевин в прошлом сезоне провел за «горняков» 17 матчей, в которых отметился 3 голами и 4 ассистами. Марлон Гомес отыграл в 13 поединках, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Жирона» объявила о трансфере форварда Абеля Руиса, которого приобрела у «Браги».