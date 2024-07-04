Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера
Каталонский клуб заинтересовали Кевин и Марлон Гомес
Каталонская «Жирона» продолжает активную работу на летнем трансферном рынке.
По информации портала Xcatalunya, каталонский клуб нацелился на трансферы сразу двух звездных легионеров «Шахтера» – Кевина и Марлона Гомеса, которые присоединились к украинской команде прошлой зимой. Каталонцы ожидают, что Кевин сможет заменить Савио, который в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити», а Марлон Гомес должен стать заменой Алейша Гарсии, который уже официально перешел в «Байер».
Кевин в прошлом сезоне провел за «горняков» 17 матчей, в которых отметился 3 голами и 4 ассистами. Марлон Гомес отыграл в 13 поединках, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее «Жирона» объявила о трансфере форварда Абеля Руиса, которого приобрела у «Браги».
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(Sheva19
04.07.2024 23:19
Жирона отсосе.Бабла немаэ .Це не Суккисня)
Кабинетные купили бразил по 12 млн. за одного, а Жирона купила Крейчи из Спарты за 8 и Руиза из Браги за 9 млн. Это европейцы.
Учитывая , что Жирона не много тратит, а Шахтер дешево не хочет продать, пока не уйдут за бесценок у этих потенциальных трансферов нет ну никакой перспективы.
Это утка...