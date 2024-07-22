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ATP
22 июля 2024, 03:04 |
24
0

Стали известны победители на турнирах АТР в Гамбурге и Ньюпорте

Личные коллекции призов пополнили Артур Фис и Маркос Гирон

22 июля 2024, 03:04 |
24
0
Стали известны победители на турнирах АТР в Гамбурге и Ньюпорте
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис

В воскресенье, 21 июля, стали историей турниры АТР в немецком Гамбурге и американском Ньюпорте.

В Гамбурге трофей завоевал француз Артур Фис. Будучи пятым номером посева, он в финале в трех сетах обыграл немца Александра Зверева – первую ракетку турнира. 20-летний Фис выиграл второй титул в карьере.

В Ньюпорте в финале сошлись два представителя США – Маркос Гирон и Алекс Микельсен. Теннисисты провели на корте три сета, пока Гирон не доказал свой перевес над соотечественником. 30-летний Маркос выиграл первый титул в карьере. До этого он дважды выходил в финалы турниров ATP и там проигрывал.

АТР Гамбург. Финал

Артур Фис (Франция, 5) – Александр Зверев (Германия, 1) – 6:3, 3:6, 7:6 (7:1)

АТР Ньюпорт. Финал

Маркос Гирон (США, 2) — Алекс Микельсен (США, 3) — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5

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ATP Гамбург ATP Ньюпорт Александр Зверев Артур Фис
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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