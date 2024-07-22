Стали известны победители на турнирах АТР в Гамбурге и Ньюпорте
Личные коллекции призов пополнили Артур Фис и Маркос Гирон
В воскресенье, 21 июля, стали историей турниры АТР в немецком Гамбурге и американском Ньюпорте.
В Гамбурге трофей завоевал француз Артур Фис. Будучи пятым номером посева, он в финале в трех сетах обыграл немца Александра Зверева – первую ракетку турнира. 20-летний Фис выиграл второй титул в карьере.
В Ньюпорте в финале сошлись два представителя США – Маркос Гирон и Алекс Микельсен. Теннисисты провели на корте три сета, пока Гирон не доказал свой перевес над соотечественником. 30-летний Маркос выиграл первый титул в карьере. До этого он дважды выходил в финалы турниров ATP и там проигрывал.
АТР Гамбург. Финал
Артур Фис (Франция, 5) – Александр Зверев (Германия, 1) – 6:3, 3:6, 7:6 (7:1)
АТР Ньюпорт. Финал
Маркос Гирон (США, 2) — Алекс Микельсен (США, 3) — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игрок признался, что пошел бы пешком в родной «Днепр»
Турнирная судьба подопечных Дмитрия Михайленко находится в их руках