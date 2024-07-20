Ситуация между Луниным и Реалом стала еще хуже. В чем причина?

Украинский вратарь Андрей Лунин может покинуть «Реал Мадрид» из-за серьезного конфликта между клубом и его агентом Жорже Мендешем.

По информации французского журналиста Ромена Молины, проблема кроется в действиях Мендеша. Журналист рассказал о манипуляциях агента с другим его клиентом – Лени Йоро. Мендеш убедил молодого защитника перейти в «Манчестер Юнайтед» вместо «Реала», внушив ему, что мадридский клуб недостаточно заинтересован в его услугах.

В результате этих манипуляций отношения между президентом «Реала» Флорентино Пересом и Мендешем сильно испортились. В Мадриде считают агента опасным, а сам Мендеш теперь пытается вынудить Лунина покинуть «Реал». Таким образом, будущее украинского голкипера в мадридском клубе оказалось под большим вопросом из-за конфликта между его агентом и руководством «Реала».

Ситуация между украинским вратарем и клубом обострилась еще в начале лета. После того, как «Реал» предложил Лунину новый контракт ,однако до сих пор не получил ответа.