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Испания
20 июля 2024, 16:55 | Обновлено 20 июля 2024, 17:20
1284
3

Ситуация между Луниным и Реалом стала еще хуже. В чем причина?

Всему виной агент украинца

20 июля 2024, 16:55 | Обновлено 20 июля 2024, 17:20
1284
3
Ситуация между Луниным и Реалом стала еще хуже. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин может покинуть «Реал Мадрид» из-за серьезного конфликта между клубом и его агентом Жорже Мендешем.

По информации французского журналиста Ромена Молины, проблема кроется в действиях Мендеша. Журналист рассказал о манипуляциях агента с другим его клиентом – Лени Йоро. Мендеш убедил молодого защитника перейти в «Манчестер Юнайтед» вместо «Реала», внушив ему, что мадридский клуб недостаточно заинтересован в его услугах.

В результате этих манипуляций отношения между президентом «Реала» Флорентино Пересом и Мендешем сильно испортились. В Мадриде считают агента опасным, а сам Мендеш теперь пытается вынудить Лунина покинуть «Реал». Таким образом, будущее украинского голкипера в мадридском клубе оказалось под большим вопросом из-за конфликта между его агентом и руководством «Реала».

Ситуация между украинским вратарем и клубом обострилась еще в начале лета. После того, как «Реал» предложил Лунину новый контракт ,однако до сих пор не получил ответа.

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Алексей Тиньков Источник: YouTube
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pecherytsja88
Вам писати більше немає про що? Хто такий лунін?
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Saar
Фінальна серія " Лунін і Ко"?
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