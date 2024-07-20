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Англия
20 июля 2024, 04:01 |
106
0

Трансфер известного защитника в Манчестер Юнайтед сорвался

Маттейс де Лигт, вероятнее всего, останется в «Баварии» как минимум до следующего трансферного окна

20 июля 2024, 04:01 |
106
0
Трансфер известного защитника в Манчестер Юнайтед сорвался
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс де Лигт

Переход центрального защитника «Баварии» Маттейса де Лигта в «Манчестер Юнайтед» находится на грани срыва.

По информации англйиского инсайдера Флориана Плеттенберга, переговоры между клубами на данный момент зашли в тупик. Де Лигт осознает, что «Манчестер Юнайтед» не в состоянии выплатить запрашиваемую сумму в 50 миллионов евро плюс бонусы. В свою очередь, руководство «Баварии» не намерено снижать цену на игрока.

Таким образом, если ситуация не изменится, Маттейс де Лигт, вероятнее всего, останется в Мюнхене как минимум до следующего трансферного окна.

Нидерландский защитник перешел в немецкий гранд летом 2022 года из «Ювентуса» за 70 миллионов евро. Текущий контракт де Лигта с «Баварией» рассчитан до июня 2027 года.

Раннее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» оформил трансфер суперталанта, на которого охотился «Реал».

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Манчестер Юнайтед трансферы Бавария Маттейс де Лигт трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Флориан Плеттенберг
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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