Трансфер известного защитника в Манчестер Юнайтед сорвался

Переход центрального защитника «Баварии» Маттейса де Лигта в «Манчестер Юнайтед» находится на грани срыва.

По информации англйиского инсайдера Флориана Плеттенберга, переговоры между клубами на данный момент зашли в тупик. Де Лигт осознает, что «Манчестер Юнайтед» не в состоянии выплатить запрашиваемую сумму в 50 миллионов евро плюс бонусы. В свою очередь, руководство «Баварии» не намерено снижать цену на игрока.

Таким образом, если ситуация не изменится, Маттейс де Лигт, вероятнее всего, останется в Мюнхене как минимум до следующего трансферного окна.

Нидерландский защитник перешел в немецкий гранд летом 2022 года из «Ювентуса» за 70 миллионов евро. Текущий контракт де Лигта с «Баварией» рассчитан до июня 2027 года.

Раннее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» оформил трансфер суперталанта, на которого охотился «Реал».

🚨🔴 🆕 Matthijs de Ligt remains a candidate for Manchester United but the negotiations with FC Bayern are currently on hold!



ManUtd still not willing to pay €50m + add-ons. Bayern will not lower their demands.



De Ligt aware of these facts and on vacation. He is supposed to… pic.twitter.com/1KKKmSSKCp