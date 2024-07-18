ОФИЦИАЛЬНО. МЮ оформил трансфер суперталанта, на которого охотился Реал
Лени Йоро стал игроком «красных дьяволов»
18-летний центрбек клуба «Лилль» Лени Йоро официально сменил команду.
Йоро, который считается одним из самых перспективных вундеркиндов планеты, был представлен игроком «Манчестер Юнайтед». Футболист заключил с красными дьяволами контракт до 2029 года, а сумма трансфера обошлась английскому гранду в 62 миллиона евро.
«Я знаю об истории молодых игроков в «Манчестер Юнайтед» и чувствую, что это идеальное место для реализации моего потенциала и реализации моих амбиций», – прокомментировал свой переход Йоро.
В прошлом сезоне Лени Йоро провел за «Лилль» во всех турнирах 44 поединка и сумел забить три гола. На футболиста ранее претендовал также «Реал», однако «дьяволы» предложили «Лиллю» больше денег.
🔴 This is home.— Manchester United (@ManUtd) July 18, 2024
Bienvenue a Manchester United, @Leny_Yoro! 🙌
#MUFC
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