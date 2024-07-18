Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. МЮ оформил трансфер суперталанта, на которого охотился Реал
Англия
18 июля 2024, 22:20 |
261
0

ОФИЦИАЛЬНО. МЮ оформил трансфер суперталанта, на которого охотился Реал

Лени Йоро стал игроком «красных дьяволов»

18 июля 2024, 22:20 |
261
0
ОФИЦИАЛЬНО. МЮ оформил трансфер суперталанта, на которого охотился Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Лени Йоро

18-летний центрбек клуба «Лилль» Лени Йоро официально сменил команду.

Йоро, который считается одним из самых перспективных вундеркиндов планеты, был представлен игроком «Манчестер Юнайтед». Футболист заключил с красными дьяволами контракт до 2029 года, а сумма трансфера обошлась английскому гранду в 62 миллиона евро.

«Я знаю об истории молодых игроков в «Манчестер Юнайтед» и чувствую, что это идеальное место для реализации моего потенциала и реализации моих амбиций», – прокомментировал свой переход Йоро.

В прошлом сезоне Лени Йоро провел за «Лилль» во всех турнирах 44 поединка и сумел забить три гола. На футболиста ранее претендовал также «Реал», однако «дьяволы» предложили «Лиллю» больше денег.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Байер отдал 20 миллионов за французского вингера
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель подписал скандального форварда МЮ
Бавария предлагает 90 миллионов за хавбека ПСЖ
Манчестер Юнайтед Лилль трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Лени Йоро
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Футбол | 18 июля 2024, 08:32 36
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…

Евгению всегда что-то мешало

УАФ ответила на запрос УПЛ по поводу исключения Днепра-1
Футбол | 18 июля 2024, 16:20 8
УАФ ответила на запрос УПЛ по поводу исключения Днепра-1
УАФ ответила на запрос УПЛ по поводу исключения Днепра-1

Украинская ассоциация футбола не видит оснований для рассмотрения вопросов по клубу

Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Бокс | 18.07.2024, 13:29
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Бокс | 18.07.2024, 08:15
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Шевченко отреагировал на ничью сборной Украины U-19 с Норвегией на Евро
Футбол | 18.07.2024, 21:10
Шевченко отреагировал на ничью сборной Украины U-19 с Норвегией на Евро
Шевченко отреагировал на ничью сборной Украины U-19 с Норвегией на Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов
Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов
17.07.2024, 01:35 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала
16.07.2024, 20:45 5
Футбол
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
18.07.2024, 07:03 6
Бокс
Нация победителей. Как волейбольная сборная шла от упадка к Лиге наций
Нация победителей. Как волейбольная сборная шла от упадка к Лиге наций
17.07.2024, 13:49 4
Волейбол
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
18.07.2024, 12:36 22
Футбол
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
18.07.2024, 07:54 10
Футбол
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
16.07.2024, 17:25 3
Футбол
Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
17.07.2024, 13:55 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем