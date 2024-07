Принял окончательное решение. Яремчук определился с будущим клубом

Роман Яремчук принял окончательное решение о переходе в «Трабзонспор».

Нападающий решил отказать турецкому клубу и продолжить искать новую команду вне турецкой Суперлиги.

Не смотря на достигнутую договоренность с клубом Романа, украинец не хочет идти в Трабзонспор. Об этом заявил журналист Лоренцо Лепоре

В прошлом сезоне Яремчук выступал на правах аренды за испанскую «Валенсию», где забил 8 голов за 34 матча. Портал Transfermarkt оценивает игрока, права которого принадлежат бельгийскому «Брюгге», в 3,5 миллиона евро.

The deals for Yaremchuk, Gigot & Szalai are currently OFF.



There was an agreement with their clubs but Gigot and Yaremchuk don't want to go to #Trabzonspor.



Szalai's requests are too high for the Turkish side.



Onoachu & Hoedt are getting closer