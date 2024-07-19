Принял окончательное решение. Яремчук определился с будущим клубом
Им точно станет не турецкий «Трабзонспор»
Роман Яремчук принял окончательное решение о переходе в «Трабзонспор».
Нападающий решил отказать турецкому клубу и продолжить искать новую команду вне турецкой Суперлиги.
Не смотря на достигнутую договоренность с клубом Романа, украинец не хочет идти в Трабзонспор. Об этом заявил журналист Лоренцо Лепоре
В прошлом сезоне Яремчук выступал на правах аренды за испанскую «Валенсию», где забил 8 голов за 34 матча. Портал Transfermarkt оценивает игрока, права которого принадлежат бельгийскому «Брюгге», в 3,5 миллиона евро.
The deals for Yaremchuk, Gigot & Szalai are currently OFF.— Lorenzo Lepore (@lorenzooleporee) July 19, 2024
There was an agreement with their clubs but Gigot and Yaremchuk don't want to go to #Trabzonspor.
Szalai's requests are too high for the Turkish side.
Onoachu & Hoedt are getting closer
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