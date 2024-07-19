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Украина. Вторая лига
19 июля 2024, 20:40 |
2272
0

Принял окончательное решение. Яремчук определился с будущим клубом

Им точно станет не турецкий «Трабзонспор»

19 июля 2024, 20:40 |
2272
0
Принял окончательное решение. Яремчук определился с будущим клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Роман Яремчук принял окончательное решение о переходе в «Трабзонспор».

Нападающий решил отказать турецкому клубу и продолжить искать новую команду вне турецкой Суперлиги.

Не смотря на достигнутую договоренность с клубом Романа, украинец не хочет идти в Трабзонспор. Об этом заявил журналист Лоренцо Лепоре

В прошлом сезоне Яремчук выступал на правах аренды за испанскую «Валенсию», где забил 8 голов за 34 матча. Портал Transfermarkt оценивает игрока, права которого принадлежат бельгийскому «Брюгге», в 3,5 миллиона евро.

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Брюгге трансферы Трабзонспор Роман Яремчук
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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