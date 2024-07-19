Карпаты назвали полный тренерский штаб нового наставника
Клуб рассказал, кто будет помогать Лупашко
В пятницу «Карпаты» объявили о назначении новым тренером Владислава Лупашко. Клуб назвал всех специалистов, которые вошли в штаб наставника.
Первыми помощниками будут Сергей Лавриненко и Богдан Шуст. Кроме того, к штабу присоединился Игорь Ермаков, который был ассистентом Лупашко в «Ингульце».
Вадим Шутенко стал тренером по физической подготовке, а Сергей Вертиль будет работать аналитиком.
Лупашко заменил Мирона Маркевича, который покинул команду во время предсезонной подготовки.
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