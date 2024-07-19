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Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 22:30 |
576
0

Карпаты назвали полный тренерский штаб нового наставника

Клуб рассказал, кто будет помогать Лупашко

19 июля 2024, 22:30 |
576
0
Карпаты назвали полный тренерский штаб нового наставника
ФК Карпаты

В пятницу «Карпаты» объявили о назначении новым тренером Владислава Лупашко. Клуб назвал всех специалистов, которые вошли в штаб наставника.

Первыми помощниками будут Сергей Лавриненко и Богдан Шуст. Кроме того, к штабу присоединился Игорь Ермаков, который был ассистентом Лупашко в «Ингульце».

Вадим Шутенко стал тренером по физической подготовке, а Сергей Вертиль будет работать аналитиком.

Лупашко заменил Мирона Маркевича, который покинул команду во время предсезонной подготовки.

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Карпаты Львов назначение тренера Владислав Лупашко Сергей Лавриненко Богдан Шуст
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
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