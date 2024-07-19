Карпаты назвали полный тренерский штаб нового наставника

В пятницу «Карпаты» объявили о назначении новым тренером Владислава Лупашко. Клуб назвал всех специалистов, которые вошли в штаб наставника.

Первыми помощниками будут Сергей Лавриненко и Богдан Шуст. Кроме того, к штабу присоединился Игорь Ермаков, который был ассистентом Лупашко в «Ингульце».

Вадим Шутенко стал тренером по физической подготовке, а Сергей Вертиль будет работать аналитиком.

Лупашко заменил Мирона Маркевича, который покинул команду во время предсезонной подготовки.