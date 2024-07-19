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Испания
19 июля 2024, 22:35 | Обновлено 19 июля 2024, 22:40
723
0

УЕФА может дисквалифицировать двух лидеров сборной Испании

Все дело в неудачном праздновании победы на Евро

19 июля 2024, 22:35 | Обновлено 19 июля 2024, 22:40
723
0
УЕФА может дисквалифицировать двух лидеров сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

УЕФА начал дисциплинарный процесс в отношении капитана сборной Испании Альваро Мораты и лучшего игрока турнира Родри за то, что они пели песню со словами «Гибралтар – Испания» во время празднования командой победы на чемпионате Европы.

В европейской организации футбола заявили, что дисциплинарное расследование относительно этих двух игроков пройдет уже в ближайшее время.

УЕФА не дал никаких сроков для возможного дела, которое может привести к отстранению игроков от матчей Лиги наций в сентябре.

Раннее Гибралтар подал жалобу на сборную Испании.

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сборная Испании по футболу политика Гибралтар Родри Альваро Мората
Алексей Тиньков Источник: ESPN
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