УЕФА может дисквалифицировать двух лидеров сборной Испании
Все дело в неудачном праздновании победы на Евро
УЕФА начал дисциплинарный процесс в отношении капитана сборной Испании Альваро Мораты и лучшего игрока турнира Родри за то, что они пели песню со словами «Гибралтар – Испания» во время празднования командой победы на чемпионате Европы.
В европейской организации футбола заявили, что дисциплинарное расследование относительно этих двух игроков пройдет уже в ближайшее время.
УЕФА не дал никаких сроков для возможного дела, которое может привести к отстранению игроков от матчей Лиги наций в сентябре.
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