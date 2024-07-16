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  4. Гибралтар подал жалобу на сборную Испании. Что произошло?
Чемпионат Европы
16 июля 2024, 20:09 |
977
1

Гибралтар подал жалобу на сборную Испании. Что произошло?

Причина заключается в праздновании победы испанцев на Евро-2024

16 июля 2024, 20:09 |
977
1
Гибралтар подал жалобу на сборную Испании. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ямал и Родри

Футбольная ассоциация Гибралтара подала жалобу в УЕФА, в связи «крайне провокационными и оскорбительными» празднованиями игроков национальной сборной Испании после их триумфа на чемпионате Европы.

В понедельник сборная Испании провела парад победы в Мадриде и собралась у городского фонтана Сибелес, где полузащитник сборной Испании Родри, признанный лучшим игроком турнира, взял микрофон на сцене и скандировал: «Гибралтар - это Испания».

Страна был признана полноправным членом УЕФА в мае 2013 года, и в том же году УЕФА решила держать Гибралтар и Испанию отдельно в отборочных группах крупных турниров из-за «накаленных» отношений между странами.

После празднований Испании в понедельник Футбольная ассоциация Гибралтара описала эти высказывания как «крайне провокационные и оскорбительные».

В заявлении футбольной ассоциация Гибралтара говорится: «Ассоциация сегодня утром обращается за советом по поводу подачи жалобы в руководящий орган европейского футбола, УЕФА, в связи с неприемлемыми песнопениями и песнями, касающимися Гибралтара, которые пели игроки мужской национальной сборной Испании после победы на Евро-2024. В футболе нет места для поведения такого рода».

Гибралтар – заморская территория Великобритании. Такая принадлежность оспаривается Испанией, которая по-своему трактует условия Утрехтского мирного договора, заключенного в 1713 году. В ходе этого договора был совершён переход Гибралтара к Великобритании.

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Алексей Тиньков Источник: The Athletic
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Комментарии 1
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Southeast*
И всё таки Гибралтар это Испания!     Воевала Франция против Британии и союзников, а ободрали Испанию.
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