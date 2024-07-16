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Чемпионат Европы
16 июля 2024, 00:56 | Обновлено 16 июля 2024, 00:58
243
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Ямаль и Родри попали в политический скандал

Во время празднования победы на Евро-2024 игроки скандировали «Гибралтар – это Испания!»

16 июля 2024, 00:56 | Обновлено 16 июля 2024, 00:58
243
0
Ямаль и Родри попали в политический скандал
Getty Images/Global Images Ukraine. Ямаль и Родри

Игроки сборной Испании прибыли на площадь Сибелес, чтобы отпраздновать чемпионство на Евро-2024

Именно в этот момент, когда начиналась настоящая вечеринка, камеры запечатлели любопытный момент. Лучший игрок турнира Родри и лучший молодой футболист турнира Ламин Ямал начали скандировать «Гибралтар – это Испания!», один из главных лозунгов, сопровождавших сборную в финале против Англии.

Гибралтар – заморская территория Великобритании. Такая принадлежность оспаривается Испанией, которая по-своему трактует условия Утрехтского мирного договора, заключенного в 1713 году. В ходе этого договора был совершён переход Гибралтара к Великобритании.

Несколько минут спустя капитан сборной, Альваро Мората, призвал остальных своих товарищей и болельщиков скандировать то же самое.


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политика Гибралтар сборная Испании по футболу Родри Ламин Ямал
Алексей Тиньков Источник: The Independent
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