Ямаль и Родри попали в политический скандал

Игроки сборной Испании прибыли на площадь Сибелес, чтобы отпраздновать чемпионство на Евро-2024

Именно в этот момент, когда начиналась настоящая вечеринка, камеры запечатлели любопытный момент. Лучший игрок турнира Родри и лучший молодой футболист турнира Ламин Ямал начали скандировать «Гибралтар – это Испания!», один из главных лозунгов, сопровождавших сборную в финале против Англии.



Гибралтар – заморская территория Великобритании. Такая принадлежность оспаривается Испанией, которая по-своему трактует условия Утрехтского мирного договора, заключенного в 1713 году. В ходе этого договора был совершён переход Гибралтара к Великобритании.

Несколько минут спустя капитан сборной, Альваро Мората, призвал остальных своих товарищей и болельщиков скандировать то же самое.



