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Испания
19 июля 2024, 20:28 | Обновлено 19 июля 2024, 20:29
809
2

Сразу после Евро. Вратарь сборной Испании выбыл почти до конца года

Унаи Симон уже перенес операцию

19 июля 2024, 20:28 | Обновлено 19 июля 2024, 20:29
809
2
Сразу после Евро. Вратарь сборной Испании выбыл почти до конца года
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Симон

Вратарь сборной Испании Унаи Симон сразу после триумфального Евро-2024 отправился на операцию. У игрока весь турнир были проблемы с запястьем, из-за чего он выступал на обезболивающих.

Операция прошла успешно, однако на восстановление основному киперу «Атлетика» Бильбао понадобится не менее четырех месяцев.

Симон пропустит не только первую часть сезона клубной команды, но и матчи сборной Испании в Лиге наций.

27-летний страж ворот последние два крупных турнира был основным игроком национальной команды, за которую провел 46 матчей.

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Унаи Симон Атлетик Бильбао сборная Испании по футболу травма чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Falko
Атлетик міг би орендувати Кепу )
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