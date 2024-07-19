Сразу после Евро. Вратарь сборной Испании выбыл почти до конца года

Вратарь сборной Испании Унаи Симон сразу после триумфального Евро-2024 отправился на операцию. У игрока весь турнир были проблемы с запястьем, из-за чего он выступал на обезболивающих.

Операция прошла успешно, однако на восстановление основному киперу «Атлетика» Бильбао понадобится не менее четырех месяцев.

Симон пропустит не только первую часть сезона клубной команды, но и матчи сборной Испании в Лиге наций.

27-летний страж ворот последние два крупных турнира был основным игроком национальной команды, за которую провел 46 матчей.