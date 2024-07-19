У Ман Юнайтед возникли трудности с продажей билетов из-за глобального сбоя
На устройствах с Windows 10 возник так называемый синий экран смерти
В клубе Манчестер Юнайтед приостановили продажу билетов из-за глобального сбоя систем Microsoft.
На устройствах с операционной системой Windows 10 возник так называемый синий экран смерти. Проблема связана с ошибкой в обновлении поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike.
Заявление Манчестер Юнайтед в соцсетях: «К сожалению, из-за глобального сбоя серверов Microsoft, который задел многие системы, включая наши, выпуск билетов, запланированный на утро, будет приостановлен.
Сайт также будет оставаться недоступным до решения проблемы. В соцсетях будут предоставляться дальнейшие обновления ситуации, включая возможные дополнительные задержки».
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