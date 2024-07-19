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Англия
19 июля 2024, 22:40 | Обновлено 19 июля 2024, 22:56
17
0

У Ман Юнайтед возникли трудности с продажей билетов из-за глобального сбоя

На устройствах с Windows 10 возник так называемый синий экран смерти

19 июля 2024, 22:40 | Обновлено 19 июля 2024, 22:56
17
0
У Ман Юнайтед возникли трудности с продажей билетов из-за глобального сбоя
Getty Images/Global Images Ukraine

В клубе Манчестер Юнайтед приостановили продажу билетов из-за глобального сбоя систем Microsoft.

На устройствах с операционной системой Windows 10 возник так называемый синий экран смерти. Проблема связана с ошибкой в ​​обновлении поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike.

Заявление Манчестер Юнайтед в соцсетях: «К сожалению, из-за глобального сбоя серверов Microsoft, который задел многие системы, включая наши, выпуск билетов, запланированный на утро, будет приостановлен.

Сайт также будет оставаться недоступным до решения проблемы. В соцсетях будут предоставляться дальнейшие обновления ситуации, включая возможные дополнительные задержки».

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Манчестер Юнайтед Microsoft билеты
Николай Степанюк Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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