У Ман Юнайтед возникли трудности с продажей билетов из-за глобального сбоя

В клубе Манчестер Юнайтед приостановили продажу билетов из-за глобального сбоя систем Microsoft.

На устройствах с операционной системой Windows 10 возник так называемый синий экран смерти. Проблема связана с ошибкой в ​​обновлении поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike.

Заявление Манчестер Юнайтед в соцсетях: «К сожалению, из-за глобального сбоя серверов Microsoft, который задел многие системы, включая наши, выпуск билетов, запланированный на утро, будет приостановлен.

Сайт также будет оставаться недоступным до решения проблемы. В соцсетях будут предоставляться дальнейшие обновления ситуации, включая возможные дополнительные задержки».