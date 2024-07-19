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  4. Кепа ждет решение Лунина. Хочет остаться, в Реале им очень довольны
Испания
19 июля 2024, 21:22 | Обновлено 19 июля 2024, 22:45
1264
2

Кепа ждет решение Лунина. Хочет остаться, в Реале им очень довольны

Испанец все еще сохраняет шансы быть в мадридской команде

19 июля 2024, 21:22 | Обновлено 19 июля 2024, 22:45
1264
2
Кепа ждет решение Лунина. Хочет остаться, в Реале им очень довольны
AS. Кепа и Лунин

По информации инсайдера Фабрицио Романо, вратарь Кепа Аррисабалага принял решение до последнего ждать развития ситуации с Андреем Луниным, сохраняя шансы остаться в «Реале».

Если украинец решит покинуть команду, то Кепа хочет остаться и бороться с Тибо Куртуа за статус основного стража ворот. Возвращаться в «Челси», которому принадлежит контракт испанца, игрок не хочет, тогда как Синие готовы снова отпустить Аррисабалагу в аренду или на полноценный трансфер.

Сообщается, что наставник Карло Анчелотти ценит характер Кепы, который в минувшем сезоне проявил профессионализм и не жаловался, когда не получал игровое время.

В планы мадридского клуба входит возвращение Аррисабалаги, если Лунин решит уйти.

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Реал Мадрид Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Челси трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Надіюся, що Лунін таки піде з Реалу.
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+1
Вова Дзюба
Усі в Реалі хочуть збути дирку, а він ніяк не може відірватися від лави запасних Реалу..)
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-1
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