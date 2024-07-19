Кепа ждет решение Лунина. Хочет остаться, в Реале им очень довольны
Испанец все еще сохраняет шансы быть в мадридской команде
По информации инсайдера Фабрицио Романо, вратарь Кепа Аррисабалага принял решение до последнего ждать развития ситуации с Андреем Луниным, сохраняя шансы остаться в «Реале».
Если украинец решит покинуть команду, то Кепа хочет остаться и бороться с Тибо Куртуа за статус основного стража ворот. Возвращаться в «Челси», которому принадлежит контракт испанца, игрок не хочет, тогда как Синие готовы снова отпустить Аррисабалагу в аренду или на полноценный трансфер.
Сообщается, что наставник Карло Анчелотти ценит характер Кепы, который в минувшем сезоне проявил профессионализм и не жаловался, когда не получал игровое время.
В планы мадридского клуба входит возвращение Аррисабалаги, если Лунин решит уйти.
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