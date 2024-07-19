Кепа ждет решение Лунина. Хочет остаться, в Реале им очень довольны

По информации инсайдера Фабрицио Романо, вратарь Кепа Аррисабалага принял решение до последнего ждать развития ситуации с Андреем Луниным, сохраняя шансы остаться в «Реале».

Если украинец решит покинуть команду, то Кепа хочет остаться и бороться с Тибо Куртуа за статус основного стража ворот. Возвращаться в «Челси», которому принадлежит контракт испанца, игрок не хочет, тогда как Синие готовы снова отпустить Аррисабалагу в аренду или на полноценный трансфер.

Сообщается, что наставник Карло Анчелотти ценит характер Кепы, который в минувшем сезоне проявил профессионализм и не жаловался, когда не получал игровое время.

В планы мадридского клуба входит возвращение Аррисабалаги, если Лунин решит уйти.