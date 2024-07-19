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Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 22:46 | Обновлено 19 июля 2024, 22:56
419
1

УАФ объявила дату, когда решит вопрос с заменой Днепра-1 в УПЛ

Решение примут на заседании Исполкома 22 июля

19 июля 2024, 22:46 | Обновлено 19 июля 2024, 22:56
419
1
УАФ объявила дату, когда решит вопрос с заменой Днепра-1 в УПЛ
ФК Металлист 1925

Украинская ассоциация футбола сообщила о том, что примет решение о том, кто заменит «Днепр-1» в сезоне УПЛ 2024/25, во время Исполкома 22 июля.

Ранее УПЛ исключила «Днепр-1» из чемпионата и проголосовала за два варианта того, как и кто должен заменить днепровскую команду в новом сезоне.
Это может быть «Минай» или команда, которая выиграет мини-турнир.

Заявление УАФ

Представители клубов УПЛ приняли решение удовлетворить просьбу СК «Днепр-1» (Днепр) и вывели клуб из состава участников соревнований. После чего по результатам голосования определили два предложения на рассмотрение Исполкома УАФ в соответствии со статьей 5 Регламента по замене СК «Днепр-1».

Первое – предоставить место в УПЛ ФК «Минай».

Второе — провести мини-турнир между четырьмя командами («Минай», «Металлист 1925», «Левый Берег» и «Эпицентр»), победитель которого будет играть в УПЛ в сезоне-2024/25.

Решение о замене СК «Днепр-1» (Днепр) будет рассмотрено на заседании Исполкома УАФ, которое состоится 22 июля.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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vruthiy-112
Минай Любеновича.!!! 
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