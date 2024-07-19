Тренер по объявлению. В Англии выдвинули требования к наставнику сборной
ФА опубликовала объявление о поиске тренера
Футбольная ассоциация Англии опубликовала объявление, в котором заявила, что находится в поисках нового тренера национальной команды.
ФА выдвинула ряд требований, которым должен соответствовать кандидат, если хочет, чтобы его кандидатуру рассмотрели.
Ассоциация подчеркивает, что новый тренер «должен иметь в своем резюме победу в крупном турнире, иметь большой опыт в английском футболе, а также успешный опыт в АПЛ или другом ведущем чемпионате».
Кроме того, установлен дедлайн приема резюме – до 2 августа.
Сборная Англии осталась без тренера после Евро-2024. В отставку подал наставник Гарет Саутгейт, который на двух кряду чемпионатах Европы вышел в финал, но дважды проиграл.
Среди главных претендентов называют Эдди Хау и Грэма Поттера.
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