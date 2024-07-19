Тренер по объявлению. В Англии выдвинули требования к наставнику сборной

Футбольная ассоциация Англии опубликовала объявление, в котором заявила, что находится в поисках нового тренера национальной команды.

ФА выдвинула ряд требований, которым должен соответствовать кандидат, если хочет, чтобы его кандидатуру рассмотрели.

Ассоциация подчеркивает, что новый тренер «должен иметь в своем резюме победу в крупном турнире, иметь большой опыт в английском футболе, а также успешный опыт в АПЛ или другом ведущем чемпионате».

Кроме того, установлен дедлайн приема резюме – до 2 августа.

Сборная Англии осталась без тренера после Евро-2024. В отставку подал наставник Гарет Саутгейт, который на двух кряду чемпионатах Европы вышел в финал, но дважды проиграл.

Среди главных претендентов называют Эдди Хау и Грэма Поттера.