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Англия
19 июля 2024, 22:10 | Обновлено 19 июля 2024, 22:43
531
0

Тренер по объявлению. В Англии выдвинули требования к наставнику сборной

ФА опубликовала объявление о поиске тренера

19 июля 2024, 22:10 | Обновлено 19 июля 2024, 22:43
531
0
Тренер по объявлению. В Англии выдвинули требования к наставнику сборной
Sky Sports. Гарет Саутгейт

Футбольная ассоциация Англии опубликовала объявление, в котором заявила, что находится в поисках нового тренера национальной команды.

ФА выдвинула ряд требований, которым должен соответствовать кандидат, если хочет, чтобы его кандидатуру рассмотрели.

Ассоциация подчеркивает, что новый тренер «должен иметь в своем резюме победу в крупном турнире, иметь большой опыт в английском футболе, а также успешный опыт в АПЛ или другом ведущем чемпионате».

Кроме того, установлен дедлайн приема резюме – до 2 августа.

Сборная Англии осталась без тренера после Евро-2024. В отставку подал наставник Гарет Саутгейт, который на двух кряду чемпионатах Европы вышел в финал, но дважды проиграл.

Среди главных претендентов называют Эдди Хау и Грэма Поттера.

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сборная Англии по футболу Гарет Саутгейт Евро-2024 назначение тренера
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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