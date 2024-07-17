Уже без Маркевича. Карпаты провели контрольный матч с 6 голами

Как стало известно Sport.ua, в сегодняшнем спарринге между «Карпатами» и тернопольской «Нивой» действиями львовян руководил не главный тренер Мирон Маркевич, решивший покинуть «зелено-белых», а его помощник – Андрей Сапуга.

По информации нашего источника, на этом контрольном матче не было наставника молодежного состава «Карпат» (U-19) Владислава Лупашко, которого считают претендентом №1 на уже вакантную должность главного тренера львовской команды, которая снова будет выступать в УПЛ.

Стартовый поединок «зелено-белые» в элитном дивизионе проведут 3 августа в Ровно с «Вересом».

Контрольный матч завершился со счетом 3:3.