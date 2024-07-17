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  4. Уже без Маркевича. Карпаты провели контрольный матч с 6 голами
Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 19:20 |
1537
0

Уже без Маркевича. Карпаты провели контрольный матч с 6 голами

Мирон Богданович уже не руководит командой

17 июля 2024, 19:20 |
1537
0
Уже без Маркевича. Карпаты провели контрольный матч с 6 голами
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Как стало известно Sport.ua, в сегодняшнем спарринге между «Карпатами» и тернопольской «Нивой» действиями львовян руководил не главный тренер Мирон Маркевич, решивший покинуть «зелено-белых», а его помощник – Андрей Сапуга.

По информации нашего источника, на этом контрольном матче не было наставника молодежного состава «Карпат» (U-19) Владислава Лупашко, которого считают претендентом №1 на уже вакантную должность главного тренера львовской команды, которая снова будет выступать в УПЛ.

Стартовый поединок «зелено-белые» в элитном дивизионе проведут 3 августа в Ровно с «Вересом».

Контрольный матч завершился со счетом 3:3.

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Карпаты Львов Мирон Маркевич инсайд Владислав Лупашко Андрей Сапуга контрольные матчи УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Нива Тернополь
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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