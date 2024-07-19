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Испания
19 июля 2024, 21:05 | Обновлено 19 июля 2024, 21:07
384
0

Барселона использует кредит. Клуб не может выплатить сумму за Нико Уильямса

Нужно почти 60 миллионов евро

19 июля 2024, 21:05 | Обновлено 19 июля 2024, 21:07
384
0
Барселона использует кредит. Клуб не может выплатить сумму за Нико Уильямса
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

По информации испанских СМИ, «Барселона» намерена использовать кредитные деньги, чтобы активировать клаусулу вингера «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямса.

Игрок обойдется каталонцам в 58 миллионов евро, однако клуб не может выплатить такие деньги одним траншем. «Атлетик» хочет получить всю сумму сразу и не идет на уступки.

Для трансфера «Барселона» использует часть кредита в 100 миллионов евро, которые клуб ранее взял для погашений долгов клуба.

Руководство торопится решить этот вопрос, чтобы опередить клубы АПЛ, которые нацелены на Уильямса и не имеют проблем с выплатой всей суммы сразу.

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Барселона Атлетик Бильбао Нико Уильямс трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко Источник: Mundo Deportivo
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