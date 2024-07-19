Барселона использует кредит. Клуб не может выплатить сумму за Нико Уильямса
Нужно почти 60 миллионов евро
По информации испанских СМИ, «Барселона» намерена использовать кредитные деньги, чтобы активировать клаусулу вингера «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямса.
Игрок обойдется каталонцам в 58 миллионов евро, однако клуб не может выплатить такие деньги одним траншем. «Атлетик» хочет получить всю сумму сразу и не идет на уступки.
Для трансфера «Барселона» использует часть кредита в 100 миллионов евро, которые клуб ранее взял для погашений долгов клуба.
Руководство торопится решить этот вопрос, чтобы опередить клубы АПЛ, которые нацелены на Уильямса и не имеют проблем с выплатой всей суммы сразу.
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