Барселона использует кредит. Клуб не может выплатить сумму за Нико Уильямса

По информации испанских СМИ, «Барселона» намерена использовать кредитные деньги, чтобы активировать клаусулу вингера «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямса.

Игрок обойдется каталонцам в 58 миллионов евро, однако клуб не может выплатить такие деньги одним траншем. «Атлетик» хочет получить всю сумму сразу и не идет на уступки.

Для трансфера «Барселона» использует часть кредита в 100 миллионов евро, которые клуб ранее взял для погашений долгов клуба.

Руководство торопится решить этот вопрос, чтобы опередить клубы АПЛ, которые нацелены на Уильямса и не имеют проблем с выплатой всей суммы сразу.