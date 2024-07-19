Не зря ждет новый контракт. Известна зарплата Лунина в Реале

Ресурс Capology опубликовал зарплаты игроков команд чемпионата Испании, в том числе «Реала», где выступает украинский вратарь Андрей Лунин.

Сообщается, что за последний год контракта игрок заработает 2,8 миллиона евро до уплаты налогов, что является одним из самых небольших показателей команды.

Например, юный Арда Гюлер заработает почти в два раза больше. Хотя стоит учесть, что турецкий хавбек подписал свой контракт год назад, тогда как Лунин – в 2018 году.

Известно, что Лунин уже согласовал с клубом новый контракт до 2029 года, но пока не подписал его и может покинуть команду, так как не имеет гарантий игровой практики.

Новичок «Реала» Килиан Мбаппе сразу стал самым высокооплачиваемым игроком команды с зарплатой 31,2 миллиона евро в год.

Однако в Ла Лиге его опережает дуэт из «Барселоны» Френки де Йонг (37,5 млн) и Роберт Левандовски (33,3 млн).