Три победы. Украина выиграла группу Евролиги по пляжному футболу

Сборная Украины по пляжному футболу сегодня, 19 июля, в грузинском Батуми провела последний матч группового раунда в Евролиге-2024 в дивизионе В.А.

В двух предыдущих матчах подопечные Николая Костенко обыграли Ливан (6:1) и Саудовскую Аравию (6:1) и завоевали право выступить в полуфинале Евролиги-2024. Поединок со сборной Объединенных Арабских Эмиратов, тоже одержавшей две победы в группе В, определял победителя квартета.

В первом периоде шла равная борьба с большим количеством моментов у обоих соперников. На 6-й минуте Андрею Потапову удался классный удар низом с середины поля, и украинцы повели в счете. Однако уже через минуту не менее зрелищный удар нанес Валид Бешр, сравнив счет. Более того, на последней минуте периода соперник получил право на пенальти, который без проблем исполнил Ахмед Бешр (1:2).

В начале второй 12-минутки арбитр назначил пенальти в ворота ОАЭ, и Дмитрий Войтенко также продемонстрировал мастерство. Но особенно удачной для сине-желтых стала 15-я минута. Сначала Олег Щитник запер дальнюю стойку, а затем Максим Войток порадовал зрителей бисиклетой (4:2).

В третьем периоде украинцы сумели увеличить свое преимущество. На 28-й минуте Игорь Левченко с разворота из центральной зоны перекинул голкипера эмиратцев. Украина победила со счетом 5:2 и заняла первое место в группе В.

Далее подопечные Николая Костенко сыграют в полуфинале со сборной Латвии, второй командой группы А. Полуфинальные матчи запланированы на субботу, 20 июля. А в воскресенье, 21 июля, пройдут финал и матчи за итоговые места.

Ранее украинская команда потеряла место в Дивизионе A в результате бойкота турнира в 2023 году из-за участия сборной беларуси.

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Евролига-2024. Дивизион В

Группа В. 3-й тур. 19 июля

Украина – ОАЭ – 5:2

Голы: Потапов, 6, Войтенко, 14 (пен), Щитник, 15, Войток, 15, Левченко, 28 – В. Бешр, 7, А. Бешр, 12 (пен)

Украина: Неруш, Пославский, Левченко, Корнийчук, Зборовский, Пашко, Заворотный, Войток, Войтенко, Потапов, Щитник, Росс.

Предупреждения: Зборовский, 12, Левченко, 15, Войток, 28.

Саудовская Аравия – Ливан – 4:6

Турнирная таблица