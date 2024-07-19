Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три победы. Украина выиграла группу Евролиги по пляжному футболу
Пляжный футбол
19 июля 2024, 22:17 | Обновлено 19 июля 2024, 22:30
738
0

Три победы. Украина выиграла группу Евролиги по пляжному футболу

Сине-желтые в последнем матче группового раунда обыграли команду ОАЭ

19 июля 2024, 22:17 | Обновлено 19 июля 2024, 22:30
738
0
Три победы. Украина выиграла группу Евролиги по пляжному футболу
УАФ

Сборная Украины по пляжному футболу сегодня, 19 июля, в грузинском Батуми провела последний матч группового раунда в Евролиге-2024 в дивизионе В.А.

В двух предыдущих матчах подопечные Николая Костенко обыграли Ливан (6:1) и Саудовскую Аравию (6:1) и завоевали право выступить в полуфинале Евролиги-2024. Поединок со сборной Объединенных Арабских Эмиратов, тоже одержавшей две победы в группе В, определял победителя квартета.

В первом периоде шла равная борьба с большим количеством моментов у обоих соперников. На 6-й минуте Андрею Потапову удался классный удар низом с середины поля, и украинцы повели в счете. Однако уже через минуту не менее зрелищный удар нанес Валид Бешр, сравнив счет. Более того, на последней минуте периода соперник получил право на пенальти, который без проблем исполнил Ахмед Бешр (1:2).

В начале второй 12-минутки арбитр назначил пенальти в ворота ОАЭ, и Дмитрий Войтенко также продемонстрировал мастерство. Но особенно удачной для сине-желтых стала 15-я минута. Сначала Олег Щитник запер дальнюю стойку, а затем Максим Войток порадовал зрителей бисиклетой (4:2).

В третьем периоде украинцы сумели увеличить свое преимущество. На 28-й минуте Игорь Левченко с разворота из центральной зоны перекинул голкипера эмиратцев. Украина победила со счетом 5:2 и заняла первое место в группе В.

Далее подопечные Николая Костенко сыграют в полуфинале со сборной Латвии, второй командой группы А. Полуфинальные матчи запланированы на субботу, 20 июля. А в воскресенье, 21 июля, пройдут финал и матчи за итоговые места.

Ранее украинская команда потеряла место в Дивизионе A в результате бойкота турнира в 2023 году из-за участия сборной беларуси.

Евролига-2024. Дивизион В

Группа В. 3-й тур. 19 июля

Украина – ОАЭ – 5:2

Голы: Потапов, 6, Войтенко, 14 (пен), Щитник, 15, Войток, 15, Левченко, 28 – В. Бешр, 7, А. Бешр, 12 (пен)

Украина: Неруш, Пославский, Левченко, Корнийчук, Зборовский, Пашко, Заворотный, Войток, Войтенко, Потапов, Щитник, Росс.

Предупреждения: Зборовский, 12, Левченко, 15, Войток, 28.

Саудовская Аравия – Ливан – 4:6

Турнирная таблица

По теме:
Украина – ОАЭ. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Сборная Украины по пляжному футболу одержала вторую победу в Евролиге
Украина – Сауд. Аравия. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
пляжный футбол сборная Украины по пляжному футболу Евролига по пляжному футболу
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Баколе назвал имена топовых бойцов хевивейта, которых избил в спаррингах
Бокс | 19 июля 2024, 16:30 7
Баколе назвал имена топовых бойцов хевивейта, которых избил в спаррингах
Баколе назвал имена топовых бойцов хевивейта, которых избил в спаррингах

Конголезский боксер уверен, что они будут молчать об этих спаррингах

Кепа ждет решение Лунина. Хочет остаться, в Реале им очень довольны
Футбол | 19 июля 2024, 21:22 2
Кепа ждет решение Лунина. Хочет остаться, в Реале им очень довольны
Кепа ждет решение Лунина. Хочет остаться, в Реале им очень довольны

Испанец все еще сохраняет шансы быть в мадридской команде

Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25
Футбол | 19.07.2024, 02:33
Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25
Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25
Украине нужна победа. Таблицы Евро-2024 U19: Италия – досрочно в полуфинале
Футбол | 18.07.2024, 23:17
Украине нужна победа. Таблицы Евро-2024 U19: Италия – досрочно в полуфинале
Украине нужна победа. Таблицы Евро-2024 U19: Италия – досрочно в полуфинале
Определены потенциальные соперники Кривбасса и Динамо в Q3 Лиги Европы
Футбол | 19.07.2024, 00:45
Определены потенциальные соперники Кривбасса и Динамо в Q3 Лиги Европы
Определены потенциальные соперники Кривбасса и Динамо в Q3 Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
18.07.2024, 08:15 4
Бокс
Дэвид Хэй рассказал, как бы закончился его бой с Ленноксом Льюисом
Дэвид Хэй рассказал, как бы закончился его бой с Ленноксом Льюисом
18.07.2024, 02:38
Бокс
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
18.07.2024, 08:32 37
Футбол
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
18.07.2024, 21:06 2
Футбол
Названы лучшие теннисисты XXI века
Названы лучшие теннисисты XXI века
19.07.2024, 08:16 2
Теннис
10 самых богатых футболистов мира
10 самых богатых футболистов мира
18.07.2024, 13:31 5
Футбол
Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
18.07.2024, 20:36 45
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
18.07.2024, 21:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем