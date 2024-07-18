Сборная Украины по пляжному футболу одержала вторую победу в Евролиге

В грузинском Батуми сборная Украины по пляжному футболу продолжила выступление в Евролиге-2024 в дивизионе В.

17 июля подопечные Николая Костенко нанесли сокрушительное поражение команде Ливана (6:1), а сегодня им противостояла Саудовская Аравия.

Украинцы хорошо начали поединок, и на 7-й минуте Андрей Пашко открыл счет. Во второй 12-минутке Олег Зборовский сначала удвоил преимущество сине-желтых, а затем забил и третий мяч в ворота соперников.

В начале заключительного периода отличился Дмитрий Войток, и только после этого Аль Хамами сократил отставание саудитов. И все же последнее слово осталось за украинцами. Сначала Юрий Щерица на 31-й минуте довел преимущество Украины до четырех мячей, а затем на 35-й хет-трик оформил Зборовский – 6:1.

19 июля в 18:00 в решающем матче за победу в группе В украинцы будут противостоять команде ОАЭ.

На субботу, 20 июля, запланированы полуфинальные матчи, куда выйдут первые две команды из каждой группы (в другой группе выступают Грузия, Латвия и Венгрия). А в воскресенье, 21 июля, пройдет финал и матчи за итоговые места.

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Евролига-2024. Дивизион В

Группа В. 2-й тур, 18 июля

Украина – Саудовская Аравия – 6:1

Голы: Пашко, 7, Зборовский, 15, 24, 35, Войток, 25, Щерица, 31 – Аль Хамами, 31.

Украина: Неруш, Пославский, Левченко, Корнийчук, Зборовский, Пашко, Заворотный, Войток, Войтенко, Потапов, Щерица, Щитник.

Предупреждение: Щерица, 35.

Удаление: Щерица, 36.

ОАЭ – Ливан – 6:3

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