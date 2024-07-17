Сборная Украины по пляжному футболу с победы начала Евролигу в Дивизионе B

Мужская сборная Украины по пляжному футболу 17 июля в Батуми стартовала в розыгрыше Евролиги-2024 в дивизионе В поединком с командой Ливана.

Подопечные Николая Костенко одержали уверенную победу – трижды забили уже в первом периоде, затем закрепили свое преимущество и позволили сопернику оформить гол престижа в третьем периоде. В итоге – 6:1 в пользу сине-желтых.

Украинцы после первого тура возглавили таблицу в группе В. Далее их ждут поединки с двумя другими представителями Азии – Саудовской Аравией и ОАЭ.

В субботу, 20 июля, запланированы полуфинальные матчи, куда выйдут первые две команды из каждой группы (в другой выступают Грузия, Латвия и Венгрия). А в воскресенье, 21 июля, пройдут финал и матчи за итоговые места.

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Евролига-2024. Дивизион В

Группа В. 1-й тур. Батуми (Грузия), 17 июля

Ливан – Украина – 1:6

Голы: Мерхи – Зборовский (2), Щерица, Пашко, Неруш, Потапов.

Украина: Неруш, Пославский, Левченко, Корнийчук, Зборовский, Пашко, Заворотный, Войток, Войтенко, Потапов, Щерица, Щитник.

ОАЭ – Саудовская Аравия – 4:2

Следующие матчи сборной Украины