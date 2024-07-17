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Пляжный футбол
17 июля 2024, 03:31 | Обновлено 17 июля 2024, 03:52
68
0

Сборная Украины по пляжному футболу стартует в Евролиге 2024

Турнир пройдет с 17 до 21 июля в грузинском городе Батуми

17 июля 2024, 03:31 | Обновлено 17 июля 2024, 03:52
68
0
Сборная Украины по пляжному футболу стартует в Евролиге 2024
BSWW

Международная организация пляжного футбола (BSWW) обнародовала календарь матчей отборочного этапа Евролиги-2024 в Дивизионе В, который пройдет с 17 по 21 июля в Батуми.

Команды разделены на две группы. В группу 1 попали: Грузия (хозяин), Латвия и Венгрия. В группе 2 сыграют: Украина, ОАЭ, Саудовская Аравия и Ливан.

Среди анонсированных участников была сборная Англии, но она по неизвестным причинам исчезла из окончательного списка.

На субботу, 20 июля, запланированы полуфинальные матчи, куда выйдут первые две команды каждой группы. А в воскресенье, 21 июля, пройдет финал и матчи за итоговые места.

Лучшая европейская команда этого турнира получит пропуск в Дивизион А.

Евролига-2024. Календарь матчей сборной Украины

  • 17.07. 19:30. Ливан – Украина
  • 18.07. 19:30. Украина – Саудовская Аравия
  • 19.07. 18:00. Украина – ОАЭ

Состав сборной Украины по пляжному футболу

Вратари: Андрей Неруш («Чемпион 2023»), Александр Пославский («Альтернатива»).

Полевые игроки: Игорь Левченко («Чемпион 2023»), Александр Корнийчук, Олег Зборовский, Андрей Пашко (все – «Альтернатива»), Ярослав Заворотный, Максим Войток, Дмитрий Войтенко, Андрей Потапов (все – «Гриффин»), Юрий Щерица (ФК «Скайап»), Олег Щитник (NS Beachsoccer).

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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