Евролига по пляжному футболу. Костенко назвал состав сборной Украины

Сборная Украины по пляжному футболу продолжает в столичном Гидропарке подготовку к отборочному этапу Евролиги-2024 в дивизионе B.

Главный тренер нашей команды Николай Костенко обнародовал состав на этот турнир. Наставник может рассчитывать на 12 исполнителей.

Отборочный турнир Евролиги-2024 в дивизионе В пройдет с 17 по 21 июля в грузинском Батуми. Сборная Украины отправится туда 13 июля.

Состав сборной Украины по пляжному футболу

Вратари: Андрей Неруш («Чемпион 2023»), Александр Пославский («Альтернатива»).

Полевые игроки: Игорь Левченко («Чемпион 2023»), Александр Корнийчук, Олег Зборовский, Андрей Пашко (все – «Альтернатива»), Ярослав Заворотный, Максим Войток, Дмитрий Войтенко, Андрей Потапов (все – «Гриффин»), Юрий Щерица ( ФК «Скайап»), Олег Щитник (NS Beachsoccer).