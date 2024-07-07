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Пляжный футбол
07 июля 2024, 21:59 | Обновлено 07 июля 2024, 22:04
305
0

Евролига по пляжному футболу. Костенко назвал состав сборной Украины

Квалификация Евролиги-2024 в дивизионе В пройдет с 17 до 21 июля в Батуми

07 июля 2024, 21:59 | Обновлено 07 июля 2024, 22:04
305
0
Евролига по пляжному футболу. Костенко назвал состав сборной Украины
УАФ. Николай Костенко

Сборная Украины по пляжному футболу продолжает в столичном Гидропарке подготовку к отборочному этапу Евролиги-2024 в дивизионе B.

Главный тренер нашей команды Николай Костенко обнародовал состав на этот турнир. Наставник может рассчитывать на 12 исполнителей.

Отборочный турнир Евролиги-2024 в дивизионе В пройдет с 17 по 21 июля в грузинском Батуми. Сборная Украины отправится туда 13 июля.

Состав сборной Украины по пляжному футболу

Вратари: Андрей Неруш («Чемпион 2023»), Александр Пославский («Альтернатива»).

Полевые игроки: Игорь Левченко («Чемпион 2023»), Александр Корнийчук, Олег Зборовский, Андрей Пашко (все – «Альтернатива»), Ярослав Заворотный, Максим Войток, Дмитрий Войтенко, Андрей Потапов (все – «Гриффин»), Юрий Щерица ( ФК «Скайап»), Олег Щитник (NS Beachsoccer).

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сборная Украины по пляжному футболу Николай Костенко Евролига по пляжному футболу заявки
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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