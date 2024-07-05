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Пляжный футбол
05 июля 2024, 20:39 | Обновлено 05 июля 2024, 20:48
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0

Сборной Украины по пляжному футболу поставлена задача в Евролиге

Украинская команда выступит на этапе в грузинском Батуми с 17 до 21 июля

05 июля 2024, 20:39 | Обновлено 05 июля 2024, 20:48
190
0
Сборной Украины по пляжному футболу поставлена задача в Евролиге
АПФУ

В четверг, 4 июля сборная Украины по пляжному футболу провела очередную тренировку в Гидропарке. После него состоялась встреча команды с руководством Ассоциации пляжного футбола Украины.

На встрече обсудили подготовку сборной к отборочному этапу Евролиги 2024 в дивизионе B, куда украинская команда отправится 13 июля. Турнир пройдет с 17 по 21 июля в грузинском Батуми.

Сине-желтые сначала отправятся в Польшу, а оттуда улетят в Грузию. Руководство АПФУ озвучило задачу для команды – победу в этом турнире и возвращение в дивизион A.

Окончательный состав на матче Евролиги-2024 главный тренер сборной Украины Николай Костенко объявит в ближайшее время.

Украинская команда потеряла место в Дивизионе A и-за бойкота турнира в 2023 года по причине участия сборной беларуси.

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сборная Украины по пляжному футболу Евролига по пляжному футболу Николай Костенко
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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