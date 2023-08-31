Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась выступать в Евролиге 2023 среди мужчин. Причиной является участие сборной беларуси, представленной на турнире под государственным флагом.

Ассоциация пляжного футбола Украины сообщила: «Международная организация пляжного футбола (BSWW) обнародовала состав групп финальной части Евролиги 2023, которая пройдет в Италии с 19 по 24 сентября.

К сожалению, нынешний чемпионат Европы по бичсоккеру пройдет без участия мужской сборной Украины. Ассоциация пляжного футбола в последние месяцы пыталась сделать все, чтобы украинская национальная команда смогла представить нашу страну на этом турнире.

Но есть Приказ Министерства молодежи и спорта Украины #4435 от 26 июля 2023 года, запрещающий участвовать в международных соревнованиях, где также принимают участие спортсмены или команды, представляющие российскую федерацию и республику беларусь.

Поскольку в финальной части Евролиги по пляжному футболу 2023 примет участие команда беларуси, мы должны выполнять требования приказа Минспорта и пропустить эти соревнования. Спасибо всем болельщикам за понимание».

Евролига 2023 пройдет с 9 по 14 сентября в итальянском Алгеро. 15 сборных разделены на 4 группы (одна из них – из трех команд)

Группа А: Италия, беларусь, Молдова, Греция

Италия, беларусь, Молдова, Греция Группа В: Швейцария, Азербайджан, Турция, Румыния

Швейцария, Азербайджан, Турция, Румыния Группа С: Португалия, Франция, Эстония, Дания

Португалия, Франция, Эстония, Дания Группа D: Испания, Польша, Германия

Женская сборная Украины примет участие в женской Евролиге 2023 по пляжному футболу. 9 сборных поделены на 3 группы. Соперницами сине-желтых в группе станут Португалия и Нидерланды.

Украина и беларусь также одновременно квалифицировались на чемпионат мира по пляжному футболу, который состоится в феврале 2024 года в Дубае (ОАЭ). Пока неизвестно, сыграет ли сборная Украины на мировом чемпионате.