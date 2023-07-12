Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу

Сборная Украины по пляжному футболу вышла на чемпионат мира, но сейчас рассматривает возможность бойкота турнира, так как на соревнование вышла сборная беларуси.

Тренер сборной Николай Костенко уверен, что беларусь вообще нельзя было допускать.

«Позиция моя личная как тренера, а также тренерского корпуса и команды – мы категорически против того, чтобы белорусские и российские спортсмены принимали участие в любых соревнованиях. Что касается бойкота Украиной ЧМ-2024, то принятие решения – у руководства федерации, руководства министерства», – сказал Костенко.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о том, что решение еще не было принято.

«Будем рассматривать этот вопрос, будем совещаться. Это сложный вопрос, очень сложный вопрос. Будем решать, посмотрим, как решим», – сказал Гутцайт.

ЧМ по пляжному футболу пройдет в феврале 2024 года.