Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
Пляжный футбол
12 июля 2023, 17:45 | Обновлено 12 июля 2023, 18:06
1186
4

Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу

Костенко и Гутцайт не исключают такую возможность

12 июля 2023, 17:45 | Обновлено 12 июля 2023, 18:06
1186
4
Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
АПФУ

Сборная Украины по пляжному футболу вышла на чемпионат мира, но сейчас рассматривает возможность бойкота турнира, так как на соревнование вышла сборная беларуси.

Тренер сборной Николай Костенко уверен, что беларусь вообще нельзя было допускать.

«Позиция моя личная как тренера, а также тренерского корпуса и команды – мы категорически против того, чтобы белорусские и российские спортсмены принимали участие в любых соревнованиях. Что касается бойкота Украиной ЧМ-2024, то принятие решения – у руководства федерации, руководства министерства», – сказал Костенко.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о том, что решение еще не было принято.

«Будем рассматривать этот вопрос, будем совещаться. Это сложный вопрос, очень сложный вопрос. Будем решать, посмотрим, как решим», – сказал Гутцайт.

ЧМ по пляжному футболу пройдет в феврале 2024 года.

По теме:
Вадим ГУТЦАЙТ: «Бубка готовит иск в суд, будет защищать свою честь»
Соперники Украины. Уже известны 15 из 16 участников ЧМ по пляжному футболу
Украина обыграла Молдову и завоевала путевку на ЧМ-2024 по пляжному футболу
Николай Костенко Вадим Гутцайт сборная Украины по пляжному футболу чемпионат мира по пляжному футболу
Источник Суспильне Спорт
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов
Футбол | 11 июля 2023, 23:59 0
Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов
Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов

В Европе начался поход за главным континентальным клубным трофеем

Ига СВЕНТЕК: «Сказала Элине, что надеюсь, что она выиграет Уимблдон»
Теннис | 11 июля 2023, 22:26 5
Ига СВЕНТЕК: «Сказала Элине, что надеюсь, что она выиграет Уимблдон»
Ига СВЕНТЕК: «Сказала Элине, что надеюсь, что она выиграет Уимблдон»

Первая ракетка мира провела пресс-конференцию после поражения от Свитолиной на Уимблдоне-2023

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Александрии Рыбалка покидает команду
Футбол | 12.07.2023, 17:11
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Александрии Рыбалка покидает команду
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Александрии Рыбалка покидает команду
Президент Торино: «Шахтер нанял Лукарелли за неимоверные деньги»
Футбол | 12.07.2023, 09:59
Президент Торино: «Шахтер нанял Лукарелли за неимоверные деньги»
Президент Торино: «Шахтер нанял Лукарелли за неимоверные деньги»
Источник: Шахтер получит компенсацию за трансфер Соломона
Футбол | 12.07.2023, 16:45
Источник: Шахтер получит компенсацию за трансфер Соломона
Источник: Шахтер получит компенсацию за трансфер Соломона
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sashav2007
Треба бойкот гутцаю і всій пи@доті, що не добились бойкоту для картопляних... 
До чого тут збірна? Суки зелені...
Ответить
+1
Artem !
Треба не бойкотувати турніри, а тиснути на міжнародні федерації, які допускають їх до змагань. Це не так легко потрапити на такий турнір, на якому востаннє ми були 10 років тому. Хлопці боролися, нехай Гутцайт йде лісом.
Ответить
0
Игорь Нестеренко
Які нах футболи і Олімпіади? ці здорові мужики військовозабов'язані і без проблем пройдуть медкомісію
Ответить
-1
vitaha33
Гутцайт ідіот. Світоліна перемогла Азаренко, не потиснула руку і показала місце путіністці, а через гнилу Гутцайта ми самі себе каоаємо, не відбираючись на олімпіаду, і відмовляючись від чс
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус два россиянина. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона-2023
Минус два россиянина. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона-2023
11.07.2023, 21:59 6
Теннис
Стали известны все участницы 1/4 финала на Уимблдоне-2023
Стали известны все участницы 1/4 финала на Уимблдоне-2023
10.07.2023, 19:25 6
Теннис
Соперники Украины. Уже известны 15 из 16 участников ЧМ по пляжному футболу
Соперники Украины. Уже известны 15 из 16 участников ЧМ по пляжному футболу
10.07.2023, 22:40 2
Футбол
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
11.07.2023, 12:00
Футбол
Шаг вперед. Кто из игроков молодежки может получить вызов от Реброва
Шаг вперед. Кто из игроков молодежки может получить вызов от Реброва
11.07.2023, 14:18 15
Футбол
1317 позиций за 3 месяца! Свитолина снова стала первой ракеткой Украины
1317 позиций за 3 месяца! Свитолина снова стала первой ракеткой Украины
11.07.2023, 20:12 10
Теннис
Элина СВИТОЛИНА: «Рождение ребенка и война сделали меня другим человеком»
Элина СВИТОЛИНА: «Рождение ребенка и война сделали меня другим человеком»
11.07.2023, 20:55 2
Теннис
В Испании прокуратура занялась странными заявлениями Анчелотти
В Испании прокуратура занялась странными заявлениями Анчелотти
11.07.2023, 10:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем