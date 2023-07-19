Минус пляжные игры. У сборной Украины серьезно изменились планы

Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко рассказал о дальнейших планах команды в связи с отменой II Всемирных пляжных игр.

Мужская сборная Украины по пляжному футболу недавно в Баку завоевала пропуск на ЧМ-2024 в Объединенных Арабских Эмиратах.

После этого сине-желтые планировали принять участие во II Всемирных пляжных играх, запланированных на 5–12 августа 2023 года на Бали. Однако Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) объявила, что из-за отказа Индонезии принимать соревнования они будут отменены.

Наставник сборной Украины Николай Костенко прокомментировал это решение и поделился возможными планами команды на ближайшее будущее:

«Нельзя сказать, что это стало для нас шоком, но очень и очень жаль. Было проделано столько работы, чтобы попасть на эти игры. Мы прошли тяжелый отбор на турнир и готовились к нему, но здесь ничего не можем изменить. Как говорится, имеем то, что имеем.

Исходя из этого факта, игроки сборной будут работать несколько по-другому. В ближайшее время не будет целенаправленного тренировочного процесса, а подготовку к дальнейшим соревнованиям ребята будут проходить в своих клубах. В скором времени начнутся матчи высшей лиги и Экстралиги Киева. Там поединки будут и по выходным, и посреди недели, то есть у сборников будет интенсивный игровой процесс плюс еще и тренировки. Следовательно, в каком-то специальном сборе пока нужды нет.

В этом году нас еще ждет розыгрыш Евролиги, причем BSWW хочет сделать и отбор, и Суперфинал одним турниром, одним заездом. Хотя в связи с отменой Всемирных пляжных игр может произойти изменение планов. Вообще о сроках и формате Евролиги-2023 пока подробной информации нет. Неделю-две надо подождать».