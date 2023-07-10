Соперники Украины. Уже известны 15 из 16 участников ЧМ по пляжному футболу

Уже известны 15 из 16 участников ЧМ-2024 по пляжному футболу. Чемпионат мира пройдет в ОАЭ с 15 по 25 февраля 2024 года.

Сборная Украины по пляжному футболу благодаря успешному выступлению в отборочном турнире квалифицировалась в финальную часть соревнований.

Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука в европейской квалификации, проходившей в Баку с 5 по 9 июля, заняли первое место в группе, обыграв Испанию (4:3 ОТ), Польшу (3:2) и Литву (4:1). После этого сине-желтые в стыковом матче одолели Молдову (5:2) и получили пропуск в финальную часть ЧМ-2024.

Еще три путевки от Европы на соревнованиях в Азербайджане получили Италия, Португалия и Беларусь. В общей сложности уже известны 15 из 16 участников ЧМ-2024.

Последний участник турнира определится во время квалификационного турнира ОФК (Океания), который пройдет 21–26 августа на Таити. На единственную путевку в ОАЭ будут претендовать Фиджи, Соломоновые острова, Таити и Тонга.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2024 по пляжному футболу состоится в июле 2023 года. 16 сборных будут распределены на 4 группы. Из каждого квартета две лучшие команды выйдут в 1/4 финала. Далее участники сразятся за выход в полуфинал, а после этого сыграют в финале и матче за 3-е место.

Сборные-участники ЧМ-2024 по пляжному футболу