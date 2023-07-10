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Пляжный футбол
10 июля 2023, 22:40 | Обновлено 10 июля 2023, 23:24
508
1

Соперники Украины. Уже известны 15 из 16 участников ЧМ по пляжному футболу

Чемпионат мира по пляжному футболе пройдет в ОАЭ в феврале 2024 года

10 июля 2023, 22:40 | Обновлено 10 июля 2023, 23:24
508
1
Соперники Украины. Уже известны 15 из 16 участников ЧМ по пляжному футболу
beachsoccer.com

Уже известны 15 из 16 участников ЧМ-2024 по пляжному футболу. Чемпионат мира пройдет в ОАЭ с 15 по 25 февраля 2024 года.

Сборная Украины по пляжному футболу благодаря успешному выступлению в отборочном турнире квалифицировалась в финальную часть соревнований.

Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука в европейской квалификации, проходившей в Баку с 5 по 9 июля, заняли первое место в группе, обыграв Испанию (4:3 ОТ), Польшу (3:2) и Литву (4:1). После этого сине-желтые в стыковом матче одолели Молдову (5:2) и получили пропуск в финальную часть ЧМ-2024.

Еще три путевки от Европы на соревнованиях в Азербайджане получили Италия, Португалия и Беларусь. В общей сложности уже известны 15 из 16 участников ЧМ-2024.

Последний участник турнира определится во время квалификационного турнира ОФК (Океания), который пройдет 21–26 августа на Таити. На единственную путевку в ОАЭ будут претендовать Фиджи, Соломоновые острова, Таити и Тонга.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2024 по пляжному футболу состоится в июле 2023 года. 16 сборных будут распределены на 4 группы. Из каждого квартета две лучшие команды выйдут в 1/4 финала. Далее участники сразятся за выход в полуфинал, а после этого сыграют в финале и матче за 3-е место.

Сборные-участники ЧМ-2024 по пляжному футболу

  • УЕФА (Европа) – Украина, Италия, Португалия, беларусь.
  • АФК (Азия) – ОАЭ (хозяин), Иран, Япония, Оман.
  • КОНМЕБОЛ (Южная Америка) – Аргентина, Бразилия, Колумбия.
  • КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) – США, Мексика.
  • КАФ (Африка) – Египет, Сенегал.

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Источник Sport.ua
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Kinelan
Надіюся зможемо нарешті в 1/4 хоча б потрапити
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