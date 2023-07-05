Сборные Украины не сыграют на Всемирных пляжных играх. Они отменены

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) объявила, что II Всемирные пляжные игры на Бали, запланированные на 5–12 августа 2023 года, отменены.

По сообщению официального сайта BSWW, такое решение было принято после того, как Индонезия отказалась от обязательств принимать турнир. Местный организационный комитет Бали-2023 уже официально уведомил АНОК об отказе от проведения II Всемирных пляжных игр.

После этого АНОК выступила с соответствующим заявлением: «С большой грустью сообщаем, что местный организационный комитет Бали-2023 официально уведомил АНОК об отказе от своих обязательств по проведению II Всемирных пляжных игр.

Ввиду очень позднего решения оргкомитета, только за месяц до проведения Игр уже невозможно найти альтернативного организатора, и поэтому нет другого выбора, кроме как отменить проведение Игр в этом году на Бали.

Мы знаем, что это станет большой неожиданностью и разочарованием, и приносим свои искренние извинения. Мы также в шоке от решения оргкомитета, особенно с учетом того, что мы были в ежедневном контакте с ним, и оргкомитет ни разу не указывал на серьезные проблемы, которые могли бы привести к такому результату.

Как и в случае с любым спортивным мероприятием, во время подготовки возникали проблемы, но оргкомитет давал АНОК полную гарантию, что решения будут найдены, и Игры пройдут в соответствии с планом».

Кроме того, АНОК пообещала полное возмещение средств, затраченных потенциальными участниками соревнований на организацию поездки и пребывания на Бали.

К сожалению, от такого решения оргкомитет Бали-2023 и АНОК пострадали мужская и женская сборные Украины по пляжному футболу. В прошлом году обе команды успешно прошли в Италии европейский отбор к Всемирным пляжным играм и гарантировали себе участие в этих соревнованиях.