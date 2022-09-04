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Пляжный футбол
04 сентября 2022, 19:20 | Обновлено 04 сентября 2022, 19:26
509
0

Сборная Украины заняла 3-е место в отборе к Всемирным пляжным играм

В матче за третье место Украина обыграла Швейцарию со счетом 4:3

04 сентября 2022, 19:20 | Обновлено 04 сентября 2022, 19:26
509
0
Сборная Украины заняла 3-е место в отборе к Всемирным пляжным играм
beachsoccer.com

Сборная Украины по пляжному футболу в итальянской Катании выиграла матч за третье место европейского отбора к Всемирным пляжным играм 2023.

Днем ранее сине-желтые, уже выполнившие главную задачу турнира, завоевав пропуск на Всемирные пляжные игры 2023, в полуфинальном поединке уступили Испании (4:7). Подопечные Николая Костенко в матче за третье место встречались со Швейцарией.

Соперники уже пересекались на групповом этапе этих соревнований, и тогда успех был за швейцарцами (7:3). На этот раз украинцы сумели взять реванш.

В первом периоде команды обменялись забитыми мячами. На гол Дмитрия Войтенко оппоненты ответили точным ударом Патрика Рюттимана. В начале второй 12-минутки Войтенко оформил дубль и вывел украинцев вперед. Через 5 минут Олег Зборовский увеличил преимущество команды – 3:1.

В третьем периоде на 26-й минуте Александр Корнийчук довел отрыв до трех мячей, однако вскоре Тобиас Штайнеман сумел отквитать один гол. Более того, за полторы минуты до финального свистка Ариэль снизил преимущество сине-желтых до минимума. Однако большего швейцарцы достичь не смогли – 4:3 в пользу подопечных Николая Костенко.

Таким образом, сборная Украины заняла третье место в отборе к Всемирным пляжным играм 2023. Победитель турнира на Сицилии определяется в поединке между Испанией и Португалией.

Всемирные пляжные игры 2023 будут проходить в Индонезии, на Бали, с 6 по 12 августа 2023 г. В мужском финальном турнире будут играть 16 команд, а в женском – 12.

Всемирные пляжные игры 2023

Европейская квалификация. Мужчины

Матч за 3-е место, 4 сентября 2022

Украина – Швейцария – 4:3

Голы: Войтенко (8, 13), Зборовский (18), Корнийчук (26) – Рюттиман (9), Штайнеманн (28), Ариэль (35).

Украина: Коваленко, Неруш, И. Борсук, А. Борсук, Корнийчук, Глуцкий, Войток, Щерица, Войтенко, Заворотный, Пашко, Левченко, Зборовский.

Финал. 18:30. Испания – Португалия

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Источник Украинская ассоциация футбола
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