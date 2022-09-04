Женская сборная Украины заняла 2-е место в отборе к Всемирным пляжным играм

В финальном поединке отбора к Всемирным пляжным играм 2023 женская сборная Украины по пляжному футболу в напряженной борьбе уступила Англии.

Подопечные Юрия Клименко уже обеспечили себе пропуск на Всемирные пляжные игры 2023, которые будут проходить с 6 по 12 августа на индонезийском острове Бали. Украинки в финальном поединке за золото европейской квалификации сошлись с Англией.

Первый период встречи оказался очень нервным и, несмотря на многочисленные моменты у обеих команд, завершился нулевой ничьей. В начале второй 12-минутки англичанки прибавили обороты, и в середине периода оборона сине-желтых не выдержала. Джемма Хиллер и Молли Кларк в течение двух минут сумели расписаться в воротах Анастасии Терех.

Заключительный игровой отрезок начался с гола Сары Кэмпсон и изъятия Юлии Костюк, что свело к минимуму шансы украинских девушек отыграться. Это им, к сожалению, и не удалось. В итоге поражение – 0:3.

Таким образом, женская сборная Украины заняла второе место в европейской квалификации Всемирных пляжных игр 2023. Первой стала Англия, третьей – Испания, которая в малом финале одолела Италию (5:3).

Всемирные пляжные игры 2023

Европейская квалификация. Женщины

Финал, 04.09.2022

Англия – Украина – 3:0

Голы: Хиллер (18), Кларк (19), Кэмпсон (25).

Украина: Терех, Воловенко, Дехтяр, Костюк, Василюк, Клипаченко, Кирильчук, Крамная, Дубицкая, Выпасняк, Тихонова.

На 26-й минуте удален Костюк (Украина).

Матч за 3-е место

Испания – Италия – 5:3