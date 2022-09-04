Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женская сборная Украины заняла 2-е место в отборе к Всемирным пляжным играм
Пляжный футбол
04 сентября 2022, 20:11 | Обновлено 04 сентября 2022, 20:21
759
0

Женская сборная Украины заняла 2-е место в отборе к Всемирным пляжным играм

В финальном матче, уже имея путевку в кармане, Украина проиграла Англии

04 сентября 2022, 20:11 | Обновлено 04 сентября 2022, 20:21
759
0
Женская сборная Украины заняла 2-е место в отборе к Всемирным пляжным играм
beachsoccer.com

В финальном поединке отбора к Всемирным пляжным играм 2023 женская сборная Украины по пляжному футболу в напряженной борьбе уступила Англии.

Подопечные Юрия Клименко уже обеспечили себе пропуск на Всемирные пляжные игры 2023, которые будут проходить с 6 по 12 августа на индонезийском острове Бали. Украинки в финальном поединке за золото европейской квалификации сошлись с Англией.

Первый период встречи оказался очень нервным и, несмотря на многочисленные моменты у обеих команд, завершился нулевой ничьей. В начале второй 12-минутки англичанки прибавили обороты, и в середине периода оборона сине-желтых не выдержала. Джемма Хиллер и Молли Кларк в течение двух минут сумели расписаться в воротах Анастасии Терех.

Заключительный игровой отрезок начался с гола Сары Кэмпсон и изъятия Юлии Костюк, что свело к минимуму шансы украинских девушек отыграться. Это им, к сожалению, и не удалось. В итоге поражение – 0:3.

Таким образом, женская сборная Украины заняла второе место в европейской квалификации Всемирных пляжных игр 2023. Первой стала Англия, третьей – Испания, которая в малом финале одолела Италию (5:3).

Всемирные пляжные игры 2023

Европейская квалификация. Женщины

Финал, 04.09.2022

Англия – Украина – 3:0

Голы: Хиллер (18), Кларк (19), Кэмпсон (25).

Украина: Терех, Воловенко, Дехтяр, Костюк, Василюк, Клипаченко, Кирильчук, Крамная, Дубицкая, Выпасняк, Тихонова.

На 26-й минуте удален Костюк (Украина).

Матч за 3-е место

Испания – Италия – 5:3

По теме:
Сборная Украины заняла 3-е место в отборе к Всемирным пляжным играм
Украина проиграла Испании в полуфинале квалификации Всемирных пляжных игр
Пляжный футбол. Украина – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
женская сборная Украины по пляжному футболу Всемирные пляжные игры Англия - Украина женская сборная Англии по пляжному футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер отправился в Германию на матч ЛЧ. Йовичевич назвал заявку
Футбол | 04 сентября 2022, 20:12 1
Шахтер отправился в Германию на матч ЛЧ. Йовичевич назвал заявку
Шахтер отправился в Германию на матч ЛЧ. Йовичевич назвал заявку

Тренер взял всех футболистов

Источник: Вукоевич уходит из Динамо тренировать хорватский клуб
Футбол | 04 сентября 2022, 16:17 5
Источник: Вукоевич уходит из Динамо тренировать хорватский клуб
Источник: Вукоевич уходит из Динамо тренировать хорватский клуб

Огнен в ближайшее время попрощается с «бело-синими»

Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Джошуа
Бокс | 04.09.2022, 12:24
Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Джошуа
Фьюри назвал условие, при котором проведет бой с Джошуа
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Футбол | 04.09.2022, 11:10
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
Бокс | 04.09.2022, 14:31
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
02.09.2022, 19:01 54
Футбол
ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
03.09.2022, 22:01 8
Футбол
Луны нет – а я вою! Усик ответил, будет ли бой с Фьюри в декабре
Луны нет – а я вою! Усик ответил, будет ли бой с Фьюри в декабре
04.09.2022, 07:23
Бокс
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
04.09.2022, 14:10 7
Баскетбол
Названа сумма, которую Динамо заплатило за трансфер Пэрриса
Названа сумма, которую Динамо заплатило за трансфер Пэрриса
03.09.2022, 09:35 16
Футбол
Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022
Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022
02.09.2022, 17:05 6
Баскетбол
ФЬЮРИ: «Я не буду ждать Усика»
ФЬЮРИ: «Я не буду ждать Усика»
04.09.2022, 09:10 1
Бокс
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
02.09.2022, 18:01 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности