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Пляжный футбол
03 сентября 2022, 20:05 | Обновлено 03 сентября 2022, 20:13
663
0

Украина проиграла Испании в полуфинале квалификации Всемирных пляжных игр

Наша команда сыграет в матче за третье место отборочного турнира

03 сентября 2022, 20:05 | Обновлено 03 сентября 2022, 20:13
663
0
Украина проиграла Испании в полуфинале квалификации Всемирных пляжных игр
beachsoccer.com

Сборная Украины по пляжному футболу в Катании проиграла полуфинальный матч европейского отбора к Всемирным пляжным играм 2023 года.

Подопечные Николая Костенко победили в овертайме хозяина соревнований, Италию (5:4 ОТ). Успех в этом матче обеспечил украинцам путевку на Всемирные пляжные игры 2023.

В полуфинале Украина проиграла Испании (4:7), и теперь 4 сентября проведет матч за третье место.

Всемирные пляжные игры 2023 года. Европейская квалификация. Мужчины. 1/2 финала

Украина — Испания — 4:7
Голы: Коваленко (11), Войтенко (12), Пашко (25), Корнийчук (30) — Заворотный (5, автогол), Ариас (8, 33), Доминго (16), Чики (24, 27), Дона ( 25).

Украина: Коваленко, Неруш, А. Борсук, Корнийчук, Глуцкий, Войток, Щерица, Войтенко, Заворотный, Пашко, Левченко, Зборовский.

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Источник Sport.ua
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