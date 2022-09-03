Украина проиграла Испании в полуфинале квалификации Всемирных пляжных игр
Наша команда сыграет в матче за третье место отборочного турнира
Сборная Украины по пляжному футболу в Катании проиграла полуфинальный матч европейского отбора к Всемирным пляжным играм 2023 года.
Подопечные Николая Костенко победили в овертайме хозяина соревнований, Италию (5:4 ОТ). Успех в этом матче обеспечил украинцам путевку на Всемирные пляжные игры 2023.
В полуфинале Украина проиграла Испании (4:7), и теперь 4 сентября проведет матч за третье место.
Всемирные пляжные игры 2023 года. Европейская квалификация. Мужчины. 1/2 финала
Украина — Испания — 4:7
Голы: Коваленко (11), Войтенко (12), Пашко (25), Корнийчук (30) — Заворотный (5, автогол), Ариас (8, 33), Доминго (16), Чики (24, 27), Дона ( 25).
Украина: Коваленко, Неруш, А. Борсук, Корнийчук, Глуцкий, Войток, Щерица, Войтенко, Заворотный, Пашко, Левченко, Зборовский.
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