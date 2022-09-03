Украина проиграла Испании в полуфинале квалификации Всемирных пляжных игр

Сборная Украины по пляжному футболу в Катании проиграла полуфинальный матч европейского отбора к Всемирным пляжным играм 2023 года.

Подопечные Николая Костенко победили в овертайме хозяина соревнований, Италию (5:4 ОТ). Успех в этом матче обеспечил украинцам путевку на Всемирные пляжные игры 2023.

В полуфинале Украина проиграла Испании (4:7), и теперь 4 сентября проведет матч за третье место.

Всемирные пляжные игры 2023 года. Европейская квалификация. Мужчины. 1/2 финала

Украина — Испания — 4:7

Голы: Коваленко (11), Войтенко (12), Пашко (25), Корнийчук (30) — Заворотный (5, автогол), Ариас (8, 33), Доминго (16), Чики (24, 27), Дона ( 25).

Украина: Коваленко, Неруш, А. Борсук, Корнийчук, Глуцкий, Войток, Щерица, Войтенко, Заворотный, Пашко, Левченко, Зборовский.