Италия повержена! Украина завоевала путевку на Всемирные пляжные игры

Сборная Украины по пляжному футболу в Катания выиграла у команды Италии четвертьфинальный поединок европейского отбора к Всемирным пляжным играм 2023.

Подопечные Николая Костенко попали в 1/4 финала турнира, победив в группе С Азербайджан (5:4) и уступив Швейцарии (3:7). Сине-желтые заняли второе место и вышли в плей-офф на первую команду группы А, хозяина отбора – Италию. Успех в этом матче обеспечивал победителю пропуск на Всемирные пляжные игры 2023.

Несмотря на явный статус фаворита у соперника (Италия – 8-я команда мирового рейтинга), украинцы сразу захватили инициативу в собственные руки. На 4-й минуте Юрий Щерица и 6-й Игорь Борсук сделали счет 2:0 в пользу сине-желтых. К сожалению, через две минуты автор второго мяча увидел перед собой красную карточку.

Во втором периоде украинская команда еще увеличила обороты и сначала Щерица оформил дубль, а затем Ярослав Заворотный забил четвертый мяч в ворота итальянцев (4:0). На этом украинцы слишком успокоились и позволили Джанмарко Дженовали, Эммануэле Зурло, Алессандро Ремеди и Марко Джордани в третьей 12-минутке сравнять счет (4:4).

Игра перешла в овертайм, на первой минуте которого Андрей Пашко снова вывел сине-желтых вперед. Этот мяч и стал решающим. Итак, победа Украины – 5:4. Таким образом, мужская сборная Украины по пляжному футболу вышла в полуфинал турнира и вслед за женской командой обеспечила себе место на Всемирных пляжных играх 2023 в индонезийском Бали.

Всемирные пляжные игры 2023 будут проходить в Индонезии, на Бали, с 6 по 12 августа 2023 года. В мужском финальном турнире будут играть 16 команд, а в женском – 12. До 2 июля 2023 года должны пройти 5 континентальных квалификационных турниров, и лучшие команды получают места на Всемирных пляжных играх.

Всемирные пляжные игры 2023

Мужчины. Европейская квалификация

1/4 финала, 02.09.2022

Италия – Украина – 4:5 ОТ

Голы: Дженовали (30), Зурло (33), Ремеди (34), Джордани (35) – Щерица (4, 20), И. Борсук (6), Заворотный (21), Пашко (37).

Украина: Неруш, Коваленко, И. Борсук, А. Борсук, Корнийчук, Глуцкий, Войток, Щерица, Медведь, Войтенко, Заворотный, Пашко, Левченко, Зборовский.

На 8-й минуте удален И. Борсук (Украина).

Другие матчи

Швейцария – Франция – 3:1

– Франция – 3:1 Испания – Германия – 8:3

– Германия – 8:3 Португалия – Турция – 11:4

1/2 финала, 03.09.2022