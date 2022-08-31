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Пляжный футбол
31 августа 2022, 20:03 |
928
1

Пляжный футбол. Украина вышла в 1/4 финала отбора на Всемирные игры

Команда Николая Костенко одержала одну победу в двух матчах

31 августа 2022, 20:03 |
928
1
Пляжный футбол. Украина вышла в 1/4 финала отбора на Всемирные игры
УАФ. Николай Костенко

Мужская сборная Украины по пляжному футболу вышла в четвертьфинал отбора на Всемирные пляжные игры. Команда Николая Костенко заняла второе место в группе со Швейцарией и Азербайджаном.

Вчера, 30 августа, украинцы обыграли Азербайджан 5:4, а сегодня, 31 августа, проиграли Швейцарии 3:7.

Путевки на Всемирные пляжные игры получат пять лучших команд турнира. В общей сложности в борьбу вступили 13 сборных, разделенных на четыре группы.

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сборная Украины по пляжному футболу Всемирные пляжные игры
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Выталкиватель парашутистов
Не попадут на Всемирные игры - пополнят ряды защитников Украины... Или это из области ненаучной фантастики?
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