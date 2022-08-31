Пляжный футбол. Украина вышла в 1/4 финала отбора на Всемирные игры
Команда Николая Костенко одержала одну победу в двух матчах
Мужская сборная Украины по пляжному футболу вышла в четвертьфинал отбора на Всемирные пляжные игры. Команда Николая Костенко заняла второе место в группе со Швейцарией и Азербайджаном.
Вчера, 30 августа, украинцы обыграли Азербайджан 5:4, а сегодня, 31 августа, проиграли Швейцарии 3:7.
Путевки на Всемирные пляжные игры получат пять лучших команд турнира. В общей сложности в борьбу вступили 13 сборных, разделенных на четыре группы.
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