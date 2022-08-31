Пляжный футбол. Украина вышла в 1/4 финала отбора на Всемирные игры

Мужская сборная Украины по пляжному футболу вышла в четвертьфинал отбора на Всемирные пляжные игры. Команда Николая Костенко заняла второе место в группе со Швейцарией и Азербайджаном.

Вчера, 30 августа, украинцы обыграли Азербайджан 5:4, а сегодня, 31 августа, проиграли Швейцарии 3:7.

Путевки на Всемирные пляжные игры получат пять лучших команд турнира. В общей сложности в борьбу вступили 13 сборных, разделенных на четыре группы.