Шахтер Донецк

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18 июля 2024, 23:40 | Обновлено 18 июля 2024, 23:41
29
0

Шахтер – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команда Пушича сыграет против новичка АПЛ

18 июля 2024, 23:40 | Обновлено 18 июля 2024, 23:41
29
0
Шахтер – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

20 июля «Шахтер» проведет очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Команда Марино Пушича сыграет против новичка сезона АПЛ «Ипсвича».

Игра начнется в 15:00.

Это будет шестой контрольный матч «Шахтера» на сборе.

Ранее команда сыграла с «Сараево» (4:1), «Хайдуком» (1:1), «Бачкой-Тополой» (0:1), «Ризеспором» (5:0) и «Бешикташем» (1:0).

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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