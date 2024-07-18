Шахтер Донецк

20 июля «Шахтер» проведет очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Команда Марино Пушича сыграет против новичка сезона АПЛ «Ипсвича».

Игра начнется в 15:00.

Это будет шестой контрольный матч «Шахтера» на сборе.

Ранее команда сыграла с «Сараево» (4:1), «Хайдуком» (1:1), «Бачкой-Тополой» (0:1), «Ризеспором» (5:0) и «Бешикташем» (1:0).