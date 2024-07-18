Шахтер Донецк

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Украина. Премьер лига18 июля 2024, 23:40 | Обновлено 18 июля 2024, 23:41
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Шахтер – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Команда Пушича сыграет против новичка АПЛ
18 июля 2024, 23:40 | Обновлено 18 июля 2024, 23:41
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20 июля «Шахтер» проведет очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Команда Марино Пушича сыграет против новичка сезона АПЛ «Ипсвича».
Игра начнется в 15:00.
Это будет шестой контрольный матч «Шахтера» на сборе.
Ранее команда сыграла с «Сараево» (4:1), «Хайдуком» (1:1), «Бачкой-Тополой» (0:1), «Ризеспором» (5:0) и «Бешикташем» (1:0).
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